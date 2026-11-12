METEO Pericolosi venti di burrasca sul Sud

le precipitazioni potranno essere accompagnate da scariche elettriche e improvvise raffiche di vento

Il peggioramento del tempo interesserà progressivamente diverse aree della Penisola tra oggi e domani. Un sistema di correnti umide e instabili provenienti da sud-ovest sta attraversando il Mediterraneo centro-occidentale e porterà piogge, temporali e venti sostenuti su buona parte dell’Italia. In vista dell’intensificazione dei fenomeni, il Dipartimento della Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino di condizioni meteorologiche avverse, aggiornando e ampliando le indicazioni già comunicate in precedenza.Per venerdì 13 novembre è stato disposto il livello di allerta arancione in alcuni territori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Il codice giallo riguarderà invece altre zone delle stesse regioni, oltre a settori di Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria. L’avviso interesserà con allerta gialla anche l’intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.Campania, piogge e temporali già dal pomeriggioLe prime manifestazioni del peggioramento sono attese nel corso del pomeriggio di giovedì 12 novembre. In Campania potranno verificarsi precipitazioni distribuite in modo irregolare, ma localmente anche diffuse, con la possibilità di rovesci e temporali. Dalla tarda serata il maltempo dovrebbe estendersi anche alla parte occidentale della Basilicata.Non si escludono episodi di particolare intensità: le precipitazioni potranno essere accompagnate da scariche elettriche e improvvise raffiche di vento. La combinazione di piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi richiede attenzione soprattutto nelle aree maggiormente esposte.Vento forte, raffiche sull’Appennino e mareggiateIl quadro meteorologico sarà caratterizzato anche da un sensibile rinforzo dei venti. Le correnti sud-occidentali raggiungeranno intensità da forte a burrascosa sulla Campania, per poi interessare Basilicata, Puglia e Calabria. Sui rilievi appenninici sono possibili raffiche ancora più violente, fino a burrasca forte in corrispondenza dei crinali.Le condizioni del mare peggioreranno lungo i tratti di costa esposti alla direzione del vento, dove sono previste mareggiate. Il moto ondoso potrebbe quindi rendere difficili le condizioni lungo il litorale e richiedere particolare prudenza nelle zone costiere.Rischio idrogeologico e idraulicoLa persistenza delle precipitazioni rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’ondata di maltempo. I quantitativi di pioggia potrebbero risultare significativi soprattutto lungo il versante occidentale della catena appenninica e nelle aree affacciate sul Tirreno.In questi contesti, l’accumulo di acqua al suolo potrebbe determinare situazioni di criticità sia sul piano idrogeologico sia su quello idraulico. L’evoluzione dei fenomeni sarà seguita attraverso gli aggiornamenti della Protezione civile, che ha esteso l’avviso proprio in considerazione dell’ampiezza del territorio coinvolto e della possibile intensità delle precipitazioni.