LA SCOSSA Terremoto intenso al Sud, gente in strada

L’ipocentro, ovvero la zona in profondità dalla quale si è propagata la scossa, è stato individuato a nove chilometri sotto la superficie

Il movimento tellurico è stato registrato nella mattinata del 10 novembre. L’epicentro è stato individuato a circa due chilometri a nord-est del comune, con una profondità di nove chilometri.Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha interessato la provincia di Cosenza nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre. Il sisma è stato rilevato alle 8.38, con epicentro localizzato nelle immediate vicinanze di Cerisano.Secondo i dati disponibili, il punto in cui ha avuto origine il movimento tellurico si trova a circa due chilometri a nord-est del centro abitato. L’ipocentro, ovvero la zona in profondità dalla quale si è propagata la scossa, è stato individuato a nove chilometri sotto la superficie terrestre.Le coordinate dell’evento sismicoLa localizzazione geografica indica una latitudine di 39.2877 e una longitudine di 16.2035. La magnitudo registrata è pari a 3.5, un valore che identifica un terremoto di intensità contenuta, ma potenzialmente percepibile dalla popolazione nelle aree più vicine all’epicentro.La scossa è stata registrata nella prima parte della mattinata. Per eventuali aggiornamenti sull’evento e sulle sue caratteristiche restano di riferimento le rilevazioni degli organismi incaricati del monitoraggio sismico.