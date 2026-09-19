Notizie Attualità

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PROTESTE — Gli studenti dell’Unisa contro il caro vita: “Non abbiamo memoria di una protesta così grande”
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blocchi — Sciopero camionisti: approvato il Decreto
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Blocco dei tir: chiusi gli svincoli di Nola e Palma Campania
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