Notizie Attualità

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LA BATTAGLIA — Pozzano, rimossa la ringhiera arrugginita: la spiaggia torna più accessibile a tutti

26 ottobre 2026 13:30

L'ANNO — Calendario 2027: ecco i ponti e come allungarli

25 ottobre 2026 14:30

L'ASSESSORE — Migranti, Zabatta (AVS): No al CPR né a Castel Volturno né altrove

25 ottobre 2026 13:36

LANCETTE — Stanotte l'ora solare, ecco cosa cambia per il nostro corpo

24 ottobre 2026 19:00

TRASPORTI — Napoli-Ottaviano-Sarno, cambiano le corse della Circumvesuviana

24 ottobre 2026 14:00

PALMA CAMPANIA — Energia solare e mobilità elettrica: VIEFFE SRL guida la transizione energetica

24 ottobre 2026 09:30

SICUREZZA — In Campania arriva il numero unico d'emergenza 112

24 ottobre 2026 08:00

INCLUSIONE — Poggiomarino, solidarietà al Vitamì: cena di beneficenza per i ragazzi con Atassia di Friedreich

23 ottobre 2026 14:30

L'INTERVISTA — Autotrasporto, Annunziata: «La protesta non può diventare un modello. Non servono incentivi a pioggia»

23 ottobre 2026 10:30

Autotrasporti — Sciolti i blocchi, in Campania tornano carburanti e alimenti

23 ottobre 2026 09:30

AUTOTRASPORTI — Camion scortati, consegnati latte e prodotti freschi

22 ottobre 2026 20:00

PROTESTE — Gli studenti dell’Unisa contro il caro vita: “Non abbiamo memoria di una protesta così grande”

22 ottobre 2026 19:30

BLOCCHI — In Campania la protesta non si ferma: tir ancora fermi

22 ottobre 2026 19:00

Donna porta via tutta la pasta da un supermercato

22 ottobre 2026 15:00

blocchi — Sciopero camionisti: approvato il Decreto

22 ottobre 2026 14:30

Blocco dei tir: chiusi gli svincoli di Nola e Palma Campania

22 ottobre 2026 13:30

Pompe a secco, prezzi altissimi e allarme per i trasporti sanitari

21 ottobre 2026 21:00

A Napoli le Università tornano in Dad per lo stop dei tir

21 ottobre 2026 18:00

Blocchi Tir, la Campania fa la sua parte e mette 20 milioni

21 ottobre 2026 17:00

Manca il carburante, da oggi si fermano i bus Eav

21 ottobre 2026 06:00

Maltempo, allerta arancione in Campania

20 ottobre 2026 15:00

Blocchi dei tir: ecco la mappa in Campania

20 ottobre 2026 12:30

Trionfo a suon di musica per gli "Amici di Pozzoromolo": la Canzone d'Occasione è la loro

20 ottobre 2026 11:30

“La prevenzione è vita”: a Poggiomarino un convegno dedicato alla salute delle donne

20 ottobre 2026 09:30

Il Rotary fa rete: il Governatore Nardini incontra i Club di Poggiomarino Vesuvio Est e Ottaviano

19 ottobre 2026 21:00

Supermercati vuoti: GUARDA LA FOTOGALLERY DELLA CAMPANIA

19 ottobre 2026 14:00

Rinascimento Nazionale, a Napoli la presentazione del Comitato territoriale Campania

19 ottobre 2026 12:55

Cambia tutto per i treni veloci: caos prenotazioni e carnet

18 ottobre 2026 20:30

Papà pestato, in centinana alla manifestazione anti-violenza

18 ottobre 2026 13:00

Scioperi di novembre, si ferma tutto: IL CALENDARIO

17 ottobre 2026 18:00

Scavi di Pompei, ecco il giallo di Villa Cicerone

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Pasta e farmaci, i primi rischi dello sciopero dei camionisti

17 ottobre 2026 15:00

I gatti degli Scavi di Pompei diventano un libro

17 ottobre 2026 10:30

Circumvesuviana, la linea Poggiomarino-Sarno chiude per due giorni

16 ottobre 2026 21:00

Conte a Nola incontra i camionisti in presidio sull'A30

16 ottobre 2026 19:30

Il nuovo reparto del Monaldi porta subito a termine il primo trapianto di cuore

16 ottobre 2026 18:30

Sciopero Eav revocato in extremis

16 ottobre 2026 15:00

Dedicata a Te, ecco la procedura per ritirare la carta spesa

16 ottobre 2026 08:30

Chiudono scuole a Napoli, l'elenco del 2027

16 ottobre 2026 07:00

A Poggiomarino apre il secondo asilo nido comunale

15 ottobre 2026 21:30

Hospitality management: le attitudini personali più richieste dai grandi gruppi alberghieri

15 ottobre 2026 09:30

Pomigliano, via ai cantieri del villaggio sociale

14 ottobre 2026 23:00

Voucher Sport, graduatoria con 108.773 domande ammesse. Zabatta: "Oltre 44 milioni ai più giovani"

14 ottobre 2026 21:32

Da oggi aumento di sigarette e stick riscaldanti

14 ottobre 2026 18:00

Nuovo Codice della Strada: multe ridotte

14 ottobre 2026 17:00

Zucche, sapori d’autunno, sport e tradizione: Poggiomarino si ritrova in piazza

12 ottobre 2026 20:02

L'arte dona il futuro: a Poggiomarino una serata benefica per la Fondazione Bambino Gesù

10 ottobre 2026 11:30

Striscioni di protesta dei tifosi dell’Asd Poggiomarino: «Stadio e dignità»

09 ottobre 2026 20:30

Prorogata l'Allerta Meteo, peggiorerà ancora

09 ottobre 2026 17:00

Terzigno, il Vesuvio ospita la settimana della Protwzione Civile

09 ottobre 2026 16:00

L'aeroporto di Capodichino è tra i meno puntuali del mondo

09 ottobre 2026 11:00

Il ritrovo della cura e del relax a San Gennaro Vesuviano, c'è l'eccellenza "Bellezza e Benessere" di Caterina Caliendo

09 ottobre 2026 09:30

Circumvesuviana, caos per l’allerta arancione. I pendolari: «Serve un’operazione verità»

08 ottobre 2026 23:00

Eav prima annuncia lo stop ai treni, poi fa dietrofront

08 ottobre 2026 18:30

Poggiomarino, oggi una pagina di storia con l'inagurazione del primo asilo comunale

08 ottobre 2026 17:00

Personale di pronto soccorso in agitazione: ecco cosa succede

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L'Allerta Meteo in Campania passa ad arancione, rischio scuole chiuse

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Greta Thunbergh a Napoli: arriverà dopo 30 ore di treno

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Mattarella concede la grazia al gioielliere, ma non è Roggero

07 ottobre 2026 23:00

C'è già il primo liceo occupato: è a Napoli

07 ottobre 2026 21:00

Sei giorni di assenza per accudire la moglie malata, l'azienda lo punisce

07 ottobre 2026 11:00

Il nuovo Lungomare apre entro Natale

07 ottobre 2026 08:00

Poggiomarino, al via la terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale "Premio Angelo Melfa"

06 ottobre 2026 11:30

Carburanti, addio anche al lieve stop sulle accise

05 ottobre 2026 17:00

Poggiomarino unita per Longola, il prefetto: "Rispondiamo anche al nuovo incendio"

03 ottobre 2026 16:30

Donne verdi per le donne costituenti: a Napoli un dialogo tra donne sulla libertà e sui diritti

03 ottobre 2026 12:30

Finestra da riparare, il murales di Maradona ha mezza faccia

03 ottobre 2026 07:00

Carburanti, l'attacco di Borrelli: "Questa è estorsione"

02 ottobre 2026 11:00

Arriva l'ottobrata e torna il caldo anomalo

01 ottobre 2026 15:00

Eav impedisce ai gruppi social la parola "Circumvesuviana"

01 ottobre 2026 14:00

Terzigno, stop al trasporto scolastico per i bambini del Rione Amati

01 ottobre 2026 12:30

Circumvesuviana, è già scontro per i nuovi orari

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Sigarette in aumento: 25 centesimi in più al pacchetto

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La Fenice scende in campo per “Zucche, Sport e Tradizione” a Poggiomarino

29 settembre 2026 13:10

Il Cis di Nola compie 40 anni ed è festa

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Ciclone Austin sull'Europa, passerà anche sull'Italia

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Zona di Pozzano colpita dal nubifragio, danni ingenti

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Aeroporto di Capodichino chiuso dal primo novembre

28 settembre 2026 08:00

Carburanti alle stelle: a rischio camionisti, tassisti e rappresentanti

27 settembre 2026 23:00

Carburanti, anche Ip applica il tetto massimo

27 settembre 2026 21:00

Assicurazioni e benzina e diesel alle stelle: protesta popolare a Napoli

27 settembre 2026 10:30

Solofrana di nuovo al centro delle proteste: acque torbide e vegetazione nell’alveo

26 settembre 2026 10:30

Colpo di coda del caldo, le temperature torneranno a salire

25 settembre 2026 22:00

Eni fissa un tetto massimo di prezzo per diesel e benzina

25 settembre 2026 21:00

Treno guasto, si ferma la Circumvesuviana per Sorrento e Poggiomarino

25 settembre 2026 12:00

Circumvesuviana Napoli-Baiano, pendolari esasperati: «Riapertura immediata della linea»

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Strada riaperta, ma è una trappola per scooter e passanti

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Cantieri America's Cup, fibre di amianto nell'aria a Bagnoli

24 settembre 2026 09:00

Sanità privata al collasso, la Campania trema

22 settembre 2026 15:00

Tra qualche ora vento molto forte in Campania, pericolo mareggiate

22 settembre 2026 12:30

San Gennaro Vesuviano celebra l’eccellenza: Arte, Cultura e Sapori al Premio “Arte e Gusto”

21 settembre 2026 22:00

Circumvesuviana, i pendolari protestano: "Nuovo orario iniquo"

21 settembre 2026 20:30

“Pisapia & Gruppo Smeraldo” nel Chiostro di Santa Maria La Nova

21 settembre 2026 15:30

Il Sanremo di De Martino: novità IA, Eurovision e 24 in gara

21 settembre 2026 12:30

Numero massimo di stranieri in ogni classe: nuova norma del Governo

20 settembre 2026 18:30

Conclusi i lavori, sta per tornare l'acqua in 11 comuni vesuviani

19 settembre 2026 21:00

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