LA TRAGEDIA Luana cade in palestra e muore

In un momento di profondo dolore, i familiari di Luana hanno acconsentito alla donazione degli organi

Si è conclusa con un tragico epilogo la vicenda di Luana Labbate, 43 anni, originaria di Isernia, morta all'ospedale Santo Spirito di Pescara in seguito a una caduta avvenuta in una palestra della città abruzzese.La donna era stata soccorsa e trasferita in ospedale dopo aver riportato un violento trauma cranico. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi, tanto da rendere necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva, dove l'équipe sanitaria ha tentato di contrastare le conseguenze delle lesioni.Il ricovero e il peggioramento delle condizioniNonostante le cure e gli sforzi dei medici, il quadro clinico non ha mostrato un'evoluzione favorevole. Nella giornata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale, passaggio che ha segnato il drammatico epilogo del ricovero.La notizia ha colpito la famiglia della 43enne, che si è trovata ad affrontare una perdita improvvisa dopo le ore di apprensione trascorse in ospedale.La scelta della famiglia per la donazione degli organiIn un momento di profondo dolore, i familiari di Luana hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il prelievo è stato eseguito nella giornata di oggi, trasformando la tragedia in un gesto di solidarietà rivolto ad altre persone in attesa di un trapianto.Restano da chiarire, sulla base degli elementi disponibili, le circostanze precise della caduta avvenuta nella palestra pescarese. La vicenda lascia il dolore per la scomparsa della donna, mentre la decisione dei suoi cari ha consentito di offrire una possibilità di cura e di vita ad altri pazienti.