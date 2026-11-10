IL LUTTO Medico del pronto soccorso di Sarno trovato in casa senza vita

Le circostanze della morte restano ancora da chiarire

Il corpo è stato rinvenuto in un’abitazione di via Barbazzano. Le forze dell’ordine hanno già ascoltato alcune persone informate sui fatti. La salma è stata sequestrata e potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Un medico in servizio presso l’ospedale di Sarno è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento in via Barbazzano, a Pagani. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, mentre la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo per ricostruire quanto accaduto. A dare la notizia è Agro24.

Le circostanze della morte restano ancora da chiarire. Gli investigatori avrebbero già raccolto le testimonianze di alcune persone in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione degli ultimi momenti prima del ritrovamento.

L’allarme dopo una richiesta di soccorso

Secondo una prima ricostruzione, l’intervento dei sanitari del 118 sarebbe stato richiesto dopo una segnalazione relativa a una persona che aveva bussato ripetutamente alla porta di un’abitazione. Poco dopo, stando a quanto riferito, sarebbe stata colta da un improvviso malore.

La dinamica esatta dell’episodio e il collegamento tra la richiesta di aiuto e il successivo ritrovamento del medico sono ora oggetto di verifiche.

Salma sequestrata, possibile esame autoptico

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma. Tra gli accertamenti che potrebbero essere eseguiti c’è anche l’esame autoptico, ritenuto utile per stabilire con precisione le cause della morte e chiarire le circostanze del decesso.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Saranno gli esiti degli approfondimenti investigativi e degli eventuali esami medico-legali a fornire un quadro più definito della vicenda.