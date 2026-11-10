LA TRAGEDIA Muore nel lancio con il paracadute, la vittima è napoletana

Il giovane, legato al territorio di Marano e Qualiano, viveva da tempo a Milano per ragioni professionali

Vincenzo Criscuolo, originario dell'area nord di Napoli e trasferitosi a Milano per lavoro, ha perso la vita domenica pomeriggio nei pressi del campo volo di via Lamporo. La vela del paracadute, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe aperta soltanto in parte.Una giornata dedicata a una passione che coltivava da tempo si è trasformata in una tragedia. Vincenzo Criscuolo, 35 anni, è morto domenica pomeriggio nel Vercellese, durante un lancio con il paracadute. Il giovane, legato al territorio di Marano e Qualiano, viveva da tempo a Milano per ragioni professionali, ma le sue origini erano nell'area a nord di Napoli.L'incidente si è verificato nelle vicinanze del campo volo di via Lamporo, non lontano dalla casa circondariale. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, quando è apparso chiaro che qualcosa era andato storto durante la discesa.La vela si sarebbe aperta solo parzialmenteCriscuolo non era alla sua prima esperienza: praticava il paracadutismo con regolarità e conosceva quindi le procedure di questo sport. Stando a una prima ricostruzione, durante il lancio il paracadute non avrebbe funzionato come previsto: la vela si sarebbe aperta soltanto in parte, impedendo una discesa regolare.Il trentacinquenne è precipitato al suolo a breve distanza dall'area di decollo. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il giovane non c'era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Indagini per chiarire le cause dell'incidenteSaranno ora gli accertamenti delle forze dell'ordine a dover ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. I rilievi tecnici dovranno contribuire a stabilire le circostanze della caduta e a verificare che cosa abbia impedito alla vela di aprirsi completamente.Al momento, quella del malfunzionamento del paracadute resta un'ipotesi legata alle prime informazioni disponibili: saranno le verifiche degli investigatori a chiarire la dinamica e l'eventuale presenza di responsabilità.Il dolore nell'area nord di NapoliLa notizia della morte di Vincenzo Criscuolo ha raggiunto anche i territori di Marano e Qualiano, ai quali il giovane era legato prima del trasferimento in Lombardia. Una perdita improvvisa, avvenuta lontano da casa, che lascia sgomenti familiari, amici e conoscenti.Aveva 35 anni e praticava uno sport che conosceva e frequentava abitualmente. La sua vita si è spezzata durante un lancio che, come tanti altri, avrebbe dovuto essere un momento legato alla sua passione.