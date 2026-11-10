L'AGGRESSIONE Conducente scende dal bus e viene preso a pugni

Non sarebbero ancora emersi motivi chiari alla base del gesto e resta da ricostruire che cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti

Un episodio di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico si è verificato nella mattinata di lunedì 9 novembre ad Avellino. A essere colpito è stato un controllore di AIR Campania, aggredito nei pressi dell'autostazione mentre aveva appena terminato il servizio a bordo di un autobus.Secondo le prime ricostruzioni, il dipendente era appena sceso dal mezzo quando un uomo, che si trovava all'ingresso del terminal, gli si sarebbe avvicinato sferrandogli un pugno direttamente al volto. Non sarebbero ancora emersi motivi chiari alla base del gesto e resta da ricostruire che cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all'aggressione.L'allarme è stato lanciato dal personale presente nella struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la vicenda. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, considerate fondamentali per ricostruire la sequenza dei fatti e verificare la posizione dell'aggressore.La presa di posizione di AIR CampaniaLa società di trasporto ha espresso vicinanza al proprio dipendente attraverso una nota ufficiale, nella quale ha manifestato «piena solidarietà al dipendente» e condannato con fermezza «un episodio di violenza inaccettabile».L'aggressione ha riacceso le preoccupazioni sulle condizioni in cui operano quotidianamente gli addetti al trasporto pubblico, spesso chiamati a gestire situazioni di tensione durante i controlli e nelle aree di fermata e capolinea.La protesta dell'ORSA TPL: «Basta aggressioni»Dura la reazione del sindacato ORSA TPL, che ha manifestato rabbia per quanto accaduto e solidarietà al lavoratore. Per l'organizzazione sindacale, l'episodio rappresenta un ulteriore campanello d'allarme e dimostra, a suo giudizio, l'insufficienza delle misure di sicurezza adottate finora.Il sindacato torna quindi a chiedere interventi immediati per proteggere il personale. Tra le proposte avanzate figurano l'installazione di cabine blindate, la convocazione di un tavolo urgente in Prefettura e la presenza di vigilantes armati sugli autobus, alle fermate e nei capolinea.La segreteria generale dell'organizzazione sostiene di aver già portato all'attenzione delle istituzioni, dal Ministero dei Trasporti alla Regione e alle Prefetture, le difficoltà affrontate dagli addetti del settore. La richiesta, ribadita dopo l'aggressione di Avellino, è che chi guida i mezzi, verifica i titoli di viaggio o presta assistenza ai passeggeri possa svolgere il proprio lavoro senza mettere a rischio la propria incolumità.Possibile mobilitazione se non arriveranno risposteNella presa di posizione diffusa dopo l'accaduto, ORSA TPL contesta anche il divario tra gli impegni annunciati sulla sicurezza e gli interventi concretamente realizzati. Secondo il sindacato, le esigenze di protezione dei lavoratori non possono essere subordinate a risparmi economici o tagli di bilancio.L'organizzazione avverte infine che, in assenza di provvedimenti concreti e tempestivi, potrebbe avviare iniziative di protesta e forme di mobilitazione nel rispetto delle norme previste per il settore.Intanto, proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per identificare con precisione il responsabile dell'aggressione e chiarire le circostanze in cui il controllore è stato colpito.