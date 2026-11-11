L'ORRORE Le maestre usano l'accendino contro il bimbo autistico

I sospetti della famiglia sarebbero nati osservando alcuni cambiamenti nel comportamento del figlio

Un dispositivo di registrazione nascosto negli indumenti del figlio per capire che cosa accadesse durante le ore scolastiche. È la scelta compiuta da due genitori napoletani, preoccupati per una serie di segnali che, con il passare del tempo, erano diventati sempre più difficili da ignorare. Il bambino, affetto da autismo e con una marcata iperattività, ha sei anni: secondo quanto denunciato dalla famiglia ai carabinieri, alcune frasi registrate in aula farebbero riferimento all'impiego di un accendino per intimidirlo e costringerlo a rimanere fermo.La coppia ha chiesto alle forze dell'ordine di verificare quanto sarebbe avvenuto nella classe frequentata dal piccolo. La denuncia contiene una traccia audio, immagini delle lesioni riscontrate sul bambino e i nomi delle due figure scolastiche indicate dai genitori.I lividi e la paura prima di entrare a scuolaI sospetti della famiglia sarebbero nati osservando alcuni cambiamenti nel comportamento del figlio. Da tempo il bambino tornava a casa con ecchimosi che inizialmente i genitori avevano ricondotto a possibili pizzicotti o strattonamenti. La madre aveva chiesto spiegazioni alle persone che si occupavano di lui durante l'orario scolastico, ma, stando al suo racconto, sia la docente sia l'educatrice avevano escluso responsabilità esterne, sostenendo che il piccolo potesse procurarsi da solo quei segni.Una spiegazione che, almeno in un primo momento, la donna aveva ritenuto plausibile, anche alla luce dell'irrequietezza del figlio. Con il trascorrere delle settimane, tuttavia, le lesioni sarebbero diventate più numerose e visibili.A destare ulteriore preoccupazione era soprattutto la reazione del bambino prima di uscire di casa. In prossimità dell'ingresso a scuola avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti insoliti: si rannicchiava, manifestava opposizione e sembrava non voler affrontare la giornata in classe. Comportamenti che hanno spinto i genitori a cercare una spiegazione diversa da quelle ricevute fino a quel momento.Il registratore nascosto nella felpaLa decisione di collocare un microregistratore nell'interfodera della felpa sarebbe arrivata proprio dopo il ripetersi di questi episodi. La madre e il padre avrebbero voluto raccogliere elementi diretti su ciò che accadeva quando il bambino si trovava lontano da loro.Riascoltando il materiale, i genitori avrebbero individuato una conversazione nella quale si farebbe riferimento alla paura del piccolo nei confronti di un accendino. Nella traccia, secondo quanto riportato nella denuncia, si sentirebbe una frase del tipo: «Ha paura dell'accendino, abbiamo trovato il modo di farlo stare fermo, domani me ne porto uno più grande».La registrazione conterrebbe anche altre espressioni giudicate dalla famiglia particolarmente gravi, alcune delle quali sarebbero state pronunciate ridendo. È proprio questo materiale ad aver convinto i genitori a rivolgersi ai carabinieri, chiedendo che vengano svolti accertamenti sulla condotta delle persone coinvolte.La denuncia ai carabinieri e gli accertamenti richiestiAssistita dall'avvocato Francesco Petruzzi, la coppia ha consegnato ai militari la registrazione, le fotografie delle ecchimosi e delle escoriazioni riscontrate sul corpo del figlio e le generalità delle due insegnanti indicate nell'esposto.Ora spetterà agli investigatori verificare il contenuto dell'audio, ricostruire il contesto delle conversazioni e accertare se quanto denunciato trovi riscontri. Sarà inoltre necessario chiarire l'origine delle lesioni e stabilire se vi siano stati comportamenti intimidatori o condotte improprie nei confronti del bambino.Al momento si tratta di accuse contenute in una denuncia e di elementi che dovranno essere sottoposti alle necessarie verifiche. La vicenda pone al centro la tutela di un minore particolarmente vulnerabile e la necessità di fare piena luce su quanto sarebbe accaduto durante le attività scolastiche.