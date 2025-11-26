il Fatto Vesuviano

Notizie Poggiomarino

Poggiomarino vola ai Mondiali di Aerial Art: quattro giovani talenti in gara a Cesenatico

20 ottobre 2026 13:00

“La prevenzione è vita”: a Poggiomarino un convegno dedicato alla salute delle donne

20 ottobre 2026 09:30

Circumvesuviana, la linea Poggiomarino-Sarno chiude per due giorni

16 ottobre 2026 21:00

A Poggiomarino apre il secondo asilo nido comunale

15 ottobre 2026 21:30

Zucche, sapori d’autunno, sport e tradizione: Poggiomarino si ritrova in piazza

12 ottobre 2026 20:02

Auto si ribalta sul passaggio a livello a Poggiomarino, ferita 22enne e treni fermi

12 ottobre 2026 14:00

Cade da una scala al cimitero di Poggiomarino, è in coma

12 ottobre 2026 10:00

Donna e bambino bastonati a Poggiomarino, presi padre e figlio di San Giuseppe Vesuviano

10 ottobre 2026 18:00

L'arte dona il futuro: a Poggiomarino una serata benefica per la Fondazione Bambino Gesù

10 ottobre 2026 11:30

Sversano rifiuti a Longola, poi bastonano mamma e figlio 12enne

10 ottobre 2026 10:30

Striscioni di protesta dei tifosi dell’Asd Poggiomarino: «Stadio e dignità»

09 ottobre 2026 20:30

Poggiomarino, oggi una pagina di storia con l'inagurazione del primo asilo comunale

08 ottobre 2026 17:00

Poggiomarino, al via la terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale "Premio Angelo Melfa"

06 ottobre 2026 11:30

Poggiomarino, il sangue di Vorraro in casa di un indagato

06 ottobre 2026 10:00

Poggiomarino unita per Longola, il prefetto: "Rispondiamo anche al nuovo incendio"

03 ottobre 2026 16:30

Nuovo incendio a Longola, colpito ancora il sito archeofluviale di Poggiomarino

01 ottobre 2026 20:30

La Fenice scende in campo per “Zucche, Sport e Tradizione” a Poggiomarino

29 settembre 2026 13:10

Intesa tra Terzigno e Poggiomarino, sequestrato furgone utilizzato per lo sversamento di rifiuti

26 settembre 2026 14:30

Poggiomarino, uomo trovato senza vita in un appartamento

23 settembre 2026 15:30

Maltrattamenti in famiglia a Poggiomarino, evade dai domiciliari e viene arrestato

21 settembre 2026 18:30

Donna cammina sui binari e blocca la linea per Poggiomarino

18 settembre 2026 23:00

Spinge a terra e scippa donna incinta a Poggiomarino, preso dai carabinieri

14 settembre 2026 15:30

Bimbo autistico picchiato dalle maestre a Poggiomarino: spinto, trascinato e ferito

09 settembre 2026 06:00

Terribile a Poggiomarino: botte a bimbo autistico, due maestre indagate

08 settembre 2026 13:00

A Poggiomarino torna “Dona un Sorriso”: il 12 settembre una serata tra musica, cabaret e solidarietà

07 settembre 2026 15:34

Poggiomarino, 17enne punta la pistola contro il titolare di un supermarket

04 settembre 2026 11:00

Poggiomarino, presi due giovani con una pistola pronta a sparare

02 settembre 2026 11:00

La Fenice riaccende i motori, dal primo settembre nuova stagione all’insegna dello sport e della comunità

25 agosto 2026 09:30

Poggiomarino, tir sprofonda nell’asfalto dopo il temporale

12 agosto 2026 20:00

A Poggiomarino cade una palma per il vento forte

08 agosto 2026 06:00

Discariche abusive nelle campagne di Poggiomarino, interviene Borrelli

31 luglio 2026 16:00

Trasfusione con sangue infetto, 50enne di Poggiomarino risarcito con 100mila euro

25 luglio 2026 08:00

Scomparsa dell'imprenditore di Poggiomarino, scarcerato uno degli accusati

16 luglio 2026 20:30

Poggiomarino in festa, I Gabbiani vincono la rassegna "Giovanni Albano" con Arezzo 29

08 luglio 2026 20:30

Pasqualina Nappo è la nuova Presidente del Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est

07 luglio 2026 19:15

Accanto a Longola, crescono le adesioni dopo i due incendi

04 luglio 2026 17:30

Al Fondo Nicola Nappo il campo h24 con la Protezione Civile

03 luglio 2026 18:30

Poggiomarino celebra i 30 anni di “Musica e Testimonianze”: due serate di emozioni, arte e spiritualità

30 giugno 2026 21:57

Auto a fuoco tra Poggiomarino e Boscoreale, imprenditore resta ustionato

27 giugno 2026 12:00

L'inclusione nella danza apre l'ExpoAid 2016

26 giugno 2026 21:30

Fiamme a Longola: appello di associazioni, studiosi e amministratori

26 giugno 2026 14:30

Quando lo sport diventa lezione di vita, a Poggiomarino il Trofeo Sant’Antonio celebra i valori dei giovani

24 giugno 2026 20:54

Manifestazione unitaria promossa a Longola da Terramare 3000 dopo gli incendi

22 giugno 2026 16:00

Altro incendio a Longola il giorno dopo la visita del prefetto

21 giugno 2026 19:30

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il rogo a Longola è un chiaro attacco allo Stato

21 giugno 2026 13:00

Il rogo di Longola finisce in Regione: "Raid studiato"

21 giugno 2026 12:30

Incendio doloso a Longola, il prefetto a Poggiomarino: «Il sito sarà ricostruito e le attività non si fermeranno»

20 giugno 2026 15:40

Poggiomarino, ladri svaligiano panetteria nella notte

19 giugno 2026 18:30

Incendio a Longola, l'incubo della pista dolosa e l'allarme di Legambiente

19 giugno 2026 17:00

Incenio nel parco di Longola a Poggiomarino, una delle strutture distrutta dalle fiamme

19 giugno 2026 10:30

Poggiomarino, sequestrata officina con meccanico e carrozziere

10 giugno 2026 11:30

Imprenditore di Poggiomarino scomparso, confermato il carcere per i quattro accusati

08 giugno 2026 19:00

Poggiomarino, inaugurati auditorium e nuovi spazi alla “De Filippo”: scuola al centro della comunità

08 giugno 2026 15:45

Scomparsa dell'imprenditore di Poggiomarino, i nomi dei quattro fermati

04 giugno 2026 14:00

Caso Vorraro, dalla tracce sull'Audi si ipotizza la morte presunta per l'imprenditore di Poggiomarino

03 giugno 2026 12:30

Imprenditore di Poggiomarino scomparso: l'Antimafia ferma quattro persone

03 giugno 2026 11:00

Da Poggiomarino a New York, il maestro Cretoso porta il scena il progetto sulla disabilità

02 giugno 2026 23:00

Addio commosso a Giovanni a Poggiomarino, il ricordo del commissario

31 maggio 2026 14:30

Domani a Poggiomarino l'ultimo saluto a Giovanni

30 maggio 2026 13:00

Borrelli denuncia: "Auto dei vigili di Poggiomarino avvistata continuamente al Vomero"

29 maggio 2026 15:00

Lacrime a Poggiomarino per Giovanni, è la vittima dell'incidente di ieri

28 maggio 2026 10:30

Entusiasmo e fair play a Poggiomarino, successo per la prima “Fenix School Volley Cup”

27 maggio 2026 18:30

Tragico incidente a Poggiomarino, muore un ragazzo di 22 anni

27 maggio 2026 18:00

Truffa sulla merce alimentare da 175mila euro, beccati due imprenditori a Poggiomarino

21 maggio 2026 19:30

Job Shadowing europeo al Primo Capoluogo di Poggiomarino: una settimana di scambio, arte e collaborazione internazionale

19 maggio 2026 15:00

Rapine in serie con un complice albanese, arrestato 20enne di Poggiomarino

15 maggio 2026 10:30

Poggiomarino, annullata la variante per l'azienda agricola: rischio abbattimento

14 maggio 2026 07:00

Si scava tra le campagne, ecco chi è l'imprenditore di Poggiomarino sparito da due mesi

24 aprile 2026 09:00

Poggiomarino a confronto con il commissario: le novità sui fondi ed i cantieri ancora aperti

22 aprile 2026 21:30

Tentato suicidio sventato a Poggiomarino: decisivo l’intervento della Polizia

20 aprile 2026 21:00

Ladri nella casa dei parroci a Poggiomarino, rubato l'oro di Sant'Antonio

19 aprile 2026 11:00

Uomo scomparso tra Poggiomarino e Terzigno, ricerche in corso

18 aprile 2026 10:30

Talenti all'ombra del Vesuvio, a Poggiomarino si parte con il casting rivolto ai ballerini

08 aprile 2026 18:21

Mamma e figlio di Poggiomarino truffano anziana al Nord

04 aprile 2026 10:45

Poggiomarino, sequestrate officine e immobili abusivi in zona Longola

26 marzo 2026 14:30

L’IC Primo Capoluogo di Poggiomarino protagonista al Festival Nazionale “Cori del Vesuvio” con Katia Ricciarelli

07 marzo 2026 09:24

Trasporta 27 chili di droga, arrestato 42enne a Poggiomarino

05 marzo 2026 18:30

Scioglimento del Comune di Poggiomarino, il Tar conferma

03 marzo 2026 21:00

A Poggiomarino arriva un altro commissario a rafforzare la presenza dello Stato

03 marzo 2026 18:00

Due ragazzi di Poggiomarino feriti a coltellate, uno è minorenne

22 febbraio 2026 17:09

Successo vesuviano, Italnoleggi dei fratelli Alfonso e Salvatore Casillo al top con il premio Best Performance 2025

21 febbraio 2026 05:30

Lotto, quaterna da 216mila euro a Poggiomarino

16 febbraio 2026 11:30

Lavori Gori a Poggiomarino, 24 ore senza acqua e con abbassamenti di pressione

06 febbraio 2026 18:00

Test ai nuovi treni Circumvesuviana, stop anche sulla linea di Poggiomarino

02 febbraio 2026 08:30

Giornata della Memoria, le scuole di Poggiomarino unite per ricordare la Shoah

31 gennaio 2026 22:30

Poggiomarino, calano i reati denunciati: tutti gli autori delle rapine e dei furti identificati

21 gennaio 2026 16:00

Autolavaggio sequestrato a Poggiomarino

21 gennaio 2026 11:30

Calciatore salvato in campo, videomessaggio del ragazzo e diretta live dell'allenatore - GUARDA IL VIDEO

13 gennaio 2026 15:00

Vigilante pestato alla stazione di Poggiomarino, identificati i tre aggressori

12 gennaio 2026 20:00

Pro Poggiomarino, l'allenatore salva la vita a un giovane avversario

11 gennaio 2026 15:30

Chiusura delle festività natalizie, a Poggiomarino la XXXII edizione dell’Arrivo dei Re Magi

10 gennaio 2026 16:30

Poggiomarino, grande partecipazione al presepe vivente dell’Adaap

06 gennaio 2026 11:30

Vigilante ferito al volto alla stazione di Poggiomarino - GUARDA IL VIDEO

04 gennaio 2026 11:16

Da Poggiomarino ai riflettori nazionali: Francesco Raffaele Avallone premiato agli Star People Awards 2025

21 dicembre 2025 20:00

Paziente e collega denuncia l’ospedale: “Da un mese il farmaco chemioterapico è introvabile”

10 dicembre 2025 10:42

Marcia in Rosa a Poggiomarino, un passo alla volta per la prevenzione

06 dicembre 2025 10:30

“Tutelami così come sono”, a Poggiomarino il convegno per la Giornata Mondiale della Disabilità

03 dicembre 2025 16:30

Stragiovani 2025, esplosione di energia giovanile nel cuore della Strapoggiomarino

03 dicembre 2025 13:30

Record di iscritti e novità per i giovani alla 18esima Strapoggiomarinese

29 novembre 2025 09:00

Lavori Circum, la linea Torre-Poggiomarino ferma per tre giorni

26 novembre 2025 20:30

Archivio

Esplora l'archivio di Poggiomarino

Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37