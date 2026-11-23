IL RICONOSCIMENTO Premio Landolfo, tra i vincitori la giornalista Carmen Cretoso

“Campania oltre la Terra dei Fuochi: il fiume Sarno, il più inquinato e il più pagato”, si è aggiudicato il premio nella sezione Web

C’è anche Carmen Cretoso, giornalista originaria di Poggiomarino, tra i vincitori della quindicesima edizione del Premio di giornalismo “Francesco Landolfo”. Un importante riconoscimento per il suo lavoro pubblicato su Anteprima24.it, dal titolo “Campania oltre la Terra dei Fuochi: il fiume Sarno, il più inquinato e il più pagato”, che si è aggiudicato il premio nella sezione Web, ex aequo con un altro servizio giornalistico.La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 26 novembre 2025, alle ore 11, presso la sede dell’Istituto di Cultura Meridionale, a Palazzo Arlotta, in via Chiatamone 63, a Napoli. All'evento sarà presente anche Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa. Nel corso della manifestazione sarà inoltre conferito un premio speciale alla carriera a Gerardo Ausiello, vicedirettore del quotidiano Il Mattino.Per la sezione Carta stampata, i riconoscimenti saranno assegnati ex aequo a Emilio Vitaliano, autore di “Sapore di sale”, pubblicato su BBC Scienze, e a Manuela Galletta, per l'articolo “Il fortino della camorra raso al suolo dalle ruspe: È il nostro nuovo inizio”, pubblicato su La Stampa.Nella categoria Radio-televisione saranno premiati Andrea Bettini, per il servizio “Tartarughe al sicuro con Life Turtlenest”, trasmesso da Futuro24 su Rainews24, e Silvia D’Angelo, autrice di “Viaggio nell’ex manicomio di Aversa”, andato in onda su Tg Club di TeleClubItalia.Per la sezione Web, oltre a Carmen Cretoso, sarà premiato Pietro Faustini con il lavoro “Da Terra dei Fuochi a Terra del Sole: l’agrivoltaico a Giugliano”, pubblicato su Corriere.it.La Targa Gianpaolo Necco sarà invece assegnata a Giovanna Di Francia per “La sfida delle bonifiche”, trasmesso da Connessioni su Tv Campi Flegrei.Previste anche tre menzioni speciali: a Maria Pirro per “Un’ora in sala operatoria tra automi e protesi 4.0”, pubblicato su Il Mattino; a Sandro Di Domenico per “Quali e quanti sono gli immobili abusivi sul Vesuvio”, su Napolitoday.it; e a Germana Carillo per “Coltivano la Campania, ma ricevono meno di un quarto dei fondi: il paradosso delle 30mila donne dell’agricoltura”, pubblicato su Greenme.it.Il Premio di giornalismo “Francesco Landolfo”, giunto alla quindicesima edizione, nasce per ricordare e valorizzare l'impegno professionale di Francesco Landolfo, già segretario dell'Ordine dei giornalisti della Campania, vicedirettore del quotidiano Roma, fondatore e presidente dell'Arga Campania, l'associazione regionale dei giornalisti specializzati in ambiente e agroalimentare, scomparso nel 2006.Nell'ambito della manifestazione viene inoltre conferita una targa in memoria di Gianpaolo Necco, consigliere nazionale Fnsi e UnArga, al quale si deve il rilancio delle attività dell'Arga Campania.Il riconoscimento è promosso dal quotidiano Roma, dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e dall'Arga Campania, con il sostegno della Federazione nazionale della Stampa italiana e il patrocinio morale dell'Ordine nazionale dei Giornalisti.La giuria è composta da Antonio Sasso e Pasquale Clemente, rispettivamente direttore editoriale e direttore responsabile del quotidiano Roma; Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania; Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto della Fnsi; Geppina Landolfo, segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti Campania e vicepresidente nazionale UnArga; Antonella Monaco, presidente Arga Campania, e Gennaro Famiglietti, presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale.Per Carmen Cretoso, il riconoscimento rappresenta un'importante attestazione del valore del lavoro giornalistico svolto sul territorio, con particolare attenzione alle emergenze ambientali della Campania e a una delle questioni più delicate per l'area vesuviana e l'intera regione: l'inquinamento del fiume Sarno.