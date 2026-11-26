INQUINAMENTO Poggiomarino, sigilli ad azienda casearia

Sequestro parziale nell'ambito delle operazioni per il Fiume Sarno

Un deposito destinato alla conservazione degli alimenti trasformato in un ambiente incompatibile con qualsiasi requisito igienico, uno scarico di lavorazione privo di autorizzazione e un locale per l'affumicatura dei prodotti caseari con il permesso per le emissioni ormai scaduto. È il quadro emerso durante un'ispezione dei Carabinieri Forestali in uno stabilimento di Poggiomarino riconducibile alla società Valle Verde s.r.l.L'intervento, effettuato il 24 novembre, ha interessato diversi aspetti dell'attività produttiva. Al termine delle verifiche, i militari hanno disposto il sequestro preventivo d'urgenza dello scarico e della stanza utilizzata come affumicatoio. Il provvedimento si inserisce nell'attività investigativa coordinata dalla Procura di Torre Annunziata per individuare le fonti di contaminazione del fiume Sarno e dei corsi d'acqua che confluiscono nel suo bacino.Il deposito alimentare e la presenza degli animaliTra gli elementi che hanno attirato l'attenzione degli investigatori ci sono le condizioni in cui venivano custodite alcune derrate. Nel locale, che non risultava autorizzato a tale funzione, erano presenti barattoli di pelati, confezioni di acqua e bibite sistemate su bancali e sacchi di sale.Il problema riguardava soprattutto l'ambiente in cui si trovavano le merci: l'area era frequentata da una colonia felina e i prodotti erano conservati in prossimità delle deiezioni degli animali. Una situazione che ha determinato la contestazione delle disposizioni previste dalla legge 283 del 1962 in materia di igiene e conservazione degli alimenti.Alle verifiche hanno partecipato anche tecnici dell'Ispra e dell'Arpac, insieme ai Carabinieri Forestali del nucleo di Roccarainola.Reflui industriali in un collettore non fognarioL'ispezione ha fatto emergere anche una violazione sul versante della tutela delle acque. All'interno dello stabilimento è stato individuato un punto di scarico utilizzato per riversare acque reflue industriali senza le autorizzazioni necessarie.I liquidi, secondo quanto ricostruito durante il controllo, finivano in un collettore che non era destinato al convogliamento dei reflui nella rete fognaria. Per questa condotta è stata contestata la violazione dell'articolo 137 del decreto legislativo 152/2006, il Testo unico ambientale.La verifica assume particolare rilievo nel contesto delle indagini sul Sarno, dove l'attività degli investigatori punta proprio a individuare gli scarichi e le attività produttive che possono contribuire all'inquinamento del fiume e dei suoi affluenti.Sotto sequestro anche il locale per l'affumicaturaUn ulteriore profilo di irregolarità ha riguardato le lavorazioni dei prodotti caseari. Gli accertamenti hanno infatti ricostruito l'impiego di un affumicatore nonostante il titolo autorizzativo relativo alle emissioni in atmosfera non fosse più valido.La contestazione riguarda l'articolo 279 dello stesso decreto legislativo 152/2006, che disciplina le violazioni in materia di emissioni. Il locale nel quale si trovava l'attrezzatura è stato quindi sottoposto a sequestro, insieme allo scarico industriale individuato dai militari.L'intervento nell'inchiesta sul fiume SarnoIl sequestro parziale d'urgenza è stato disposto per interrompere le condotte ritenute irregolari e scongiurare il rischio che potessero proseguire, con un possibile ulteriore aggravamento delle conseguenze ambientali.L'attività nel caseificio di Poggiomarino rappresenta uno degli interventi compresi nell'indagine più ampia coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L'obiettivo è ricostruire le situazioni di possibile inquinamento lungo il Sarno e i suoi affluenti, individuando le responsabilità e intervenendo sulle fonti di contaminazione.