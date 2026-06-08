Poggiomarino, inaugurati auditorium e nuovi spazi alla “De Filippo”: scuola al centro della comunità

La dirigente: "Con il campo polivalente e la sala mensa, diventiamo un riferimento"

Una giornata di grande partecipazione e forte valore simbolico per la comunità scolastica di Poggiomarino, che ha celebrato l’inaugurazione del nuovo Auditorium, della Sala Mensa e del Campo Polivalente dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”. Un evento che ha riunito studenti, famiglie, docenti, personale scolastico e rappresentanti delle istituzioni, trasformandosi in un momento di condivisione collettiva. Alla cerimonia hanno preso parte anche esponenti del mondo politico e istituzionale, tra cui Lucia Fortini, consigliere regionale e già assessore regionale proprio per l'Istruzione; Francesco Iovino consigliere regionale; Antonio Del Giudice del Comitato Direttivo di Anci Campania; ed il vicepresidente della Regione, Mario Casillo. Insieme a loro anche dirigenti scolastici e realtà associative del territorio. Un segnale importante di attenzione verso la scuola e le sue funzioni educative e sociali.

Nel suo intervento, la dirigente scolastica Marianna Massaro ha sottolineato il valore dell’iniziativa, esprimendo profonda emozione per il traguardo raggiunto: «Con profonda emozione e immensa gratitudine condividiamo la gioia per l’inaugurazione dell’Auditorium, della Sala Mensa e del Campo Polivalente del nostro Istituto “Eduardo De Filippo” di Poggiomarino».

La dirigente che ha preso rivoltato come un calzino la scuola - consegnata ex novo dopo l'addio al Palazzo di Cristallo - ha rimarcato il ruolo centrale dell'istruzione nella crescita della comunità: «Vedere riuniti studenti, famiglie, docenti, personale scolastico, dirigenti scolastici, associazioni del territorio e autorevoli rappresentanti delle istituzioni in un ambiente così accogliente ed elegante è stata la testimonianza più bella del valore che la scuola continua a rappresentare per la crescita culturale e sociale della nostra comunità».

Ampio spazio anche ai ringraziamenti per le istituzioni e per chi ha contribuito alla realizzazione delle nuove strutture, tra cui l’ingegnere Aniello Annunziata e i tecnici coinvolti nei lavori, oltre ai rappresentanti politici presenti all’evento.

Accanto alla dirigente, anche la voce del territorio sportivo e sociale con Maria Carillo, dell’Asd La Fenice, da anni impegnata in attività educative e sportive a favore dei giovani. Carillo ha ricordato il lungo percorso condiviso con la scuola: «Dopo 25 anni di servizio alla mia comunità e 11 anni vissuti fianco a fianco con l’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, ho provato una grande emozione nel partecipare all’inaugurazione del campetto polivalente e dell’auditorium, due luoghi simbolo di crescita, formazione e appartenenza».