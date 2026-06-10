Poggiomarino, sequestrata officina con meccanico e carrozziere

Alla luce delle irregolarità contestate, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’attività, nell’ambito delle verifiche ambientali

Un’attività adibita a officina meccanica e autocarrozzeria è stata posta sotto sequestro a Poggiomarino nel corso di un’operazione della Polizia Metropolitana di Napoli finalizzata alla tutela ambientale e al contrasto delle fonti di inquinamento che incidono sul bacino del fiume Sarno. Il provvedimento è scattato dopo gli accertamenti effettuati dagli agenti, che hanno riscontrato l’assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa per le emissioni in atmosfera generate dalle lavorazioni svolte all’interno della struttura.

L’immobile, esteso su una superficie di circa 100 metri quadrati, risultava attrezzato per attività di riparazione e lavorazioni meccaniche. Durante il controllo sono stati individuati numerosi macchinari e strumenti professionali, tra cui un ponte sollevatore, carrelli da officina, smerigliatrici, troncatrici, lucidatrici e diverse saldatrici corredate da bombole di gas utilizzate per le operazioni di saldatura.

Alla luce delle irregolarità contestate, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’attività, nell’ambito delle verifiche ambientali che da settimane interessano l’area del Sarno con l’obiettivo di individuare e reprimere condotte potenzialmente dannose per il territorio e per la qualità dell’aria.

Gli accertamenti proseguono per definire eventuali ulteriori responsabilità e verificare il rispetto delle altre disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.