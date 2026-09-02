Poggiomarino, presi due giovani con una pistola pronta a sparare

Uno dei due è stato condotto presso il carcere di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria

Un controllo sul territorio si è trasformato in un importante intervento da parte dei Carabinieridi Poggiomarino, che hanno fermato due giovani del posto. Nel corso della perquisizione, secondo quanto emerso, è stata rinvenuta una pistola carica, pronta a far fuoco, immediatamente sequestrata dai militari. L’arma, proprio perché trovata carica e nella disponibilità di uno dei ragazzi, ha fatto scattare un provvedimento nei confronti del giovane, che è stato condotto presso il carcere di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.L’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio di Poggiomarino, dove i controlli continuano con l’obiettivo di prevenire e contrastare situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza dei cittadini. L’episodio assume anche un significato più ampio per la comunità. In un paese dove non sono mancati commenti e critiche nei confronti delle forze dell’ordine, accusate talvolta di essere poco presenti o addirittura “dormienti”, un intervento come quello di queste ore racconta una realtà diversa.Il ritrovamento di un’arma carica, pronta a essere utilizzata, non è un episodio da sottovalutare. È anche grazie all’attività di controllo e prevenzione che determinate situazioni possono essere intercettate prima che possano trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Naturalmente, eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nelle sedi competenti e nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge.