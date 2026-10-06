Poggiomarino, al via la terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale "Premio Angelo Melfa"

Sono dieci le compagnie protagoniste di questa terza edizione, selezionate tra ben 39 richieste di ammissione provenienti da tutta Italia

Si è alzato idealmente, sabato sera, 3 ottobre, nella suggestiva cornice della Congrega di Poggiomarino, il sipario sulla terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino – Premio Angelo Melfa.

Una serata di presentazione che ha riunito i rappresentanti delle dieci compagnie selezionate tra le 39 domande di ammissione pervenute, i componenti della giuria e l'intera famiglia Melfa. Una partecipazione che racconta già il valore e la crescita di una manifestazione che punta a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama culturale, regionale e non solo. A fare da madrina anche quest'anno sarà Rossella Melfa, figlia di Angelo e presenza ormai simbolica di un appuntamento che nasce con un obiettivo preciso: mantenere vivo il ricordo di suo padre, persona speciale che tanto ha donato a Poggiomarino.

Il ricordo di Angelo, tra emozione e affetto



Tra i momenti più toccanti della serata, l'intervento di Padre Vincenzo Sirignano, che ha voluto ricordare Angelo con parole tenere, affettuose e profondamente partecipate. Un ricordo che è andato oltre la semplice celebrazione pubblica, restituendo alla folta platea presente l'immagine di una persona, dei suoi valori e del suo rapporto con la comunità. Parole emozionanti, capaci di sottolineare quanto la sua figura sia ancora presente nel cuore di chi lo ha conosciuto e condiviso con lui un tratto di strada.

È proprio questo il senso più profondo del Premio che porta il suo nome: non limitarsi a ricordare Angelo, ma continuare a far vivere ciò in cui credeva attraverso iniziative capaci di unire le persone e arricchire la comunità.

Il valore del teatro amatoriale



Di particolare significato anche l'intervento del Presidente della Giuria di questa terza edizione, l'archeologo Salvatore Ciro Nappo, che ha dedicato parole importanti alla manifestazione e, soprattutto, alla nobiltà del teatro amatoriale.

Nelle sue considerazioni è emerso il valore di un'arte che nasce dalla passione, dall'impegno e dalla voglia di mettersi in gioco. Il teatro amatoriale, infatti, non è soltanto una forma di intrattenimento: è cultura, socialità, formazione, capacità di raccontare storie e di creare rapporti autentici.

Parole che hanno dato ulteriore significato al ruolo della giuria, che dovrà valutare le dieci compagnie in gara ma anche a riconoscere il valore umano e artistico che accompagna ogni esperienza teatrale.

Dieci compagnie per una nuova sfida sul palcoscenico



Sono dieci le compagnie protagoniste di questa terza edizione, selezionate tra ben 39 richieste di ammissione provenienti da tutta Italia. Un dato che testimonia l'interesse crescente nei confronti del Festival e la capacità della manifestazione di attrarre realtà teatrali amatoriali desiderose di confrontarsi sul palcoscenico di Poggiomarino.

Il Festival prenderà ufficialmente il via venerdì 6 novembre, con la Compagnia "Il Teatro di Donna Peppa", che porterà in scena lo spettacolo "Mamma", con la regia di Antonello Aprea. A chiudere la manifestazione sarà invece la compagnia "I puntoeacapo", vincitrice della scorsa edizione, che tornerà sul palco con "L'occasione fa l'uomo padre", per la regia di Antonio Annunziata.

Una scelta che crea un ideale ponte tra la seconda e la terza edizione: i vincitori uscenti saranno infatti protagonisti della serata conclusiva, consegnando simbolicamente il testimone alle nuove compagnie che si confronteranno in questa nuova avventura teatrale.

Un Festival per Poggiomarino



Il Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino non è soltanto una competizione tra compagnie. È soprattutto un progetto culturale che vuole offrire alla città momenti di incontro e di partecipazione, valorizzando il teatro amatoriale e, attraverso di esso, il territorio.

Portare a Poggiomarino compagnie e realtà teatrali significa creare occasioni di confronto e condivisione, facendo della città un punto di riferimento per gli appassionati di teatro. La serata alla Congrega ha così inaugurato idealmente una nuova stagione di teatro e di emozioni. Da una parte il ricordo commosso di Angelo, dall'altra la passione di chi continua a credere nel valore del palcoscenico.

E forse è proprio qui che si trova la forza di questa manifestazione: nel riuscire a tenere insieme memoria e futuro, affetto e cultura, territorio e arte. Dal 6 novembre, quindi, parola al palcoscenico. Dieci compagnie, tante storie da raccontare e un unico grande filo conduttore: la passione per quella nobile arte che è il teatro.

