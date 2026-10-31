SPORT Volley a Poggiomarino, La Fenice debutta in casa contro Pompei

La società punta anche sul sostegno del pubblico, chiamato a riempire gli spalti e accompagnare la squadra in questa prima sfida

Si alza il sipario sul campionato di Prima Divisione maschile per La Fenice Club ASD, pronta a inaugurare la nuova stagione davanti al proprio pubblico. La formazione di Poggiomarino si prepara a scendere in campo con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di mettersi alla prova, dando inizio a un percorso che punta su impegno, spirito di squadra e passione per la pallavolo.Il debutto è in programma oggi domenica 1° novembre, alle ore 20, quando la squadra affronterà il Vesuvio Volley Pompei. La gara si disputerà presso la palestra Giovanni Falcone, in via Bertoni a Poggiomarino, che per l'occasione si prepara ad accogliere atleti e tifosi.Per La Fenice si tratta del primo appuntamento ufficiale della stagione, un'occasione importante per iniziare nel migliore dei modi il cammino in campionato e mostrare il lavoro svolto durante la preparazione.La società punta anche sul sostegno del pubblico, chiamato a riempire gli spalti e accompagnare la squadra in questa prima sfida. L'obiettivo sarà affrontare ogni pallone con grinta e determinazione, facendo leva sull'unione del gruppo e sul calore dei propri sostenitori.L'invito rivolto ai tifosi è quello di essere presenti e far sentire la propria voce: per La Fenice, infatti, la nuova stagione comincia con un messaggio chiaro, dentro e fuori dal campo: uniti in campo, insieme per essere Fenice.