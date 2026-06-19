Poggiomarino, ladri svaligiano panetteria nella notte

Portati via persino i prodotti alimentari

Notte di paura a Poggiomarino, dove una storica panetteria a conduzione familiare è stata presa di mira da una banda di ladri che ha agito con rapidità e determinazione, mettendo a segno un furto che ha provocato danni economici e grande amarezza tra i titolari dell’attività. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3:06 in via Filippo Turati, a pochi minuti dall’orario in cui il proprietario sarebbe sceso da casa per avviare la consueta giornata di lavoro. Secondo quanto emerso, i malviventi hanno approfittato della notte per introdursi nel locale e agire indisturbati.



Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza avrebbero documentato l’intera azione. I ladri avrebbero svuotato i frigoriferi, sottratto numerosi prodotti dagli scaffali e portato via il denaro presente in cassa, compreso il fondo destinato ai primi clienti della mattina. Non solo: durante il raid sarebbero stati caricati anche alcuni macchinari e attrezzature presenti all’interno dell’esercizio commerciale.



All’esterno del negozio, secondo la ricostruzione fornita dal titolare, era pronta un’autovettura utilizzata per la fuga. Si tratterebbe di una Volkswagen Golf di colore chiaro, parcheggiata nelle vicinanze e impiegata per trasportare rapidamente la refurtiva.



La vicenda è stata segnalata al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, al quale il commerciante ha consegnato i filmati del furto. Il parlamentare ha espresso forte preoccupazione per l’accaduto, denunciando un clima di crescente insicurezza che, a suo avviso, sta colpendo in particolare le piccole attività commerciali.



Secondo Borrelli, episodi come quello avvenuto a Poggiomarino rappresentano il segnale di una criminalità sempre più aggressiva e spregiudicata, capace di colpire anche esercizi familiari che costituiscono un presidio economico e sociale del territorio. Il deputato ha quindi chiesto un rafforzamento dei controlli notturni, una maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi più incisivi per contrastare i furti ai danni dei commercianti.



Sull’episodio sono attesi gli sviluppi delle indagini, che potrebbero partire proprio dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e dagli altri elementi raccolti sul posto per identificare i responsabili del raid.