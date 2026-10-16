Circumvesuviana, la linea Poggiomarino-Sarno chiude per due giorni

L’interruzione comporterà variazioni per alcune corse ferroviarie previste nelle due giornate

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea vesuviana gestita da EAV. Nelle serate di lunedì 19 e martedì 20 ottobre 2026, la tratta tra Poggiomarino e Sarno sarà interrotta dalle ore 20:15 fino al termine del servizio per consentire l’esecuzione di lavori programmati di manutenzione.A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che ha annunciato interventi relativi al varo del deviatoio numero 1 e al rifacimento del manto stradale in corrispondenza del passaggio a livello Martusciello, presso la stazione di Striano.Per limitare le conseguenze dello stop e garantire gli spostamenti dei viaggiatori, sarà predisposto un servizio automobilistico sostitutivo tra le stazioni di Sarno e Poggiomarino. L’interruzione comporterà, inoltre, variazioni per alcune corse ferroviarie previste nelle due giornate.I lavori alla stazione di StrianoGli interventi programmati riguardano due operazioni di manutenzione: il varo del deviatoio numero 1 e il rifacimento della pavimentazione stradale in prossimità del passaggio a livello Martusciello.Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, EAV ha disposto la sospensione della circolazione ferroviaria tra Poggiomarino e Sarno nella fascia serale, a partire dalle 20:15 e fino alla conclusione del servizio.La limitazione sarà valida in entrambe le giornate indicate, lunedì 19 e martedì 20 ottobre. I passeggeri che utilizzano la linea dovranno quindi tenere conto delle modifiche nella pianificazione dei propri spostamenti, soprattutto per i viaggi in programma dopo le 20:15.Le modifiche ai treni da Napoli e da SarnoLe variazioni comunicate da EAV riguardano due collegamenti ferroviari.Il treno 6191, in partenza da Napoli Porta Nolana alle ore 19:25, terminerà la corsa alla stazione di Poggiomarino. La tratta successiva, da Poggiomarino a Sarno, sarà quindi soppressa.Anche il treno 62924, programmato in partenza da Sarno alle ore 20:24, subirà una modifica: la corsa sarà soppressa nel tratto Sarno-Poggiomarino.Per quest’ultimo collegamento, l’azienda indica inoltre le partenze da Poggiomarino previste per la mattina successiva: alle ore 5:54 in direzione Napoli e alle ore 6:29 in direzione Sarno.I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari e le modalità di spostamento in relazione alla propria destinazione, considerando che le variazioni interesseranno entrambe le serate.Bus sostitutivi tra Sarno e PoggiomarinoPer garantire la mobilità durante l’interruzione, EAV attiverà un servizio automobilistico sostitutivo tra le stazioni di Sarno e Poggiomarino.Gli autobus consentiranno ai passeggeri di raggiungere le due località nonostante la sospensione dei collegamenti ferroviari nella tratta interessata. Per organizzare al meglio il viaggio, è comunque consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali dell’azienda, in particolare per eventuali indicazioni operative relative al servizio sostitutivo.EAV ha infine rivolto le proprie scuse ai clienti per gli eventuali disagi legati ai lavori, necessari per consentire gli interventi di manutenzione programmati.L’appuntamento, dunque, è per lunedì 19 e martedì 20 ottobre: nelle ore serali la circolazione ferroviaria tra Poggiomarino e Sarno sarà sospesa, con collegamenti su gomma in sostituzione dei treni interessati dalle modifiche.