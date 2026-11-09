L'INTERVENTO Poggiomarino, sequestrato Apecar carico di rifiuti

le due persone presenti a bordo, il conducente e il passeggero, sono state deferite all'Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste dalla normativa ambientale

L'intervento della Polizia Municipale è scattato durante un servizio di osservazione mirato al contrasto dei reati ambientali. Il conducente e il passeggero sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria. Contestate anche violazioni al Codice della Strada: il mezzo circolava senza assicurazione e revisione e il conducente era privo di patente.Nuovo intervento della Polizia Municipale di Poggiomarino nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali. Durante un servizio predisposto per individuare il trasporto e l'abbandono irregolare di rifiuti, gli agenti hanno intercettato un motocarro tipo Ape Car che stava trasportando materiale senza le necessarie autorizzazioni.L'operazione rientra in un piano di vigilanza rivolto in particolare alle condotte che riguardano rifiuti di diversa natura, compresi quelli speciali e potenzialmente pericolosi. Il controllo non è stato casuale: gli operatori avevano organizzato una specifica attività di osservazione e appostamento proprio per individuare eventuali violazioni.Il controllo e il sequestro del motocarroUna volta fermato il veicolo, gli agenti hanno verificato che il trasporto dei rifiuti avveniva in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Da qui i provvedimenti: l'Ape Car è stata sottoposta a sequestro e le due persone presenti a bordo, il conducente e il passeggero, sono state deferite all'Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste dalla normativa ambientale.Il conducente, che risulta anche proprietario del mezzo, è stato quindi coinvolto negli accertamenti insieme alla persona che viaggiava con lui. Saranno gli ulteriori approfondimenti a definire le eventuali responsabilità individuali rispetto alle condotte contestate.Senza patente, assicurazione e revisioneNel corso delle verifiche sono emerse anche diverse irregolarità relative alla circolazione stradale. In particolare, gli agenti hanno accertato che il conducente era alla guida senza patente e che il motocarro era privo della copertura assicurativa obbligatoria.A queste violazioni si è aggiunta la mancata revisione periodica del veicolo. Per ciascuna infrazione sono state applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.Controlli ambientali, la Commissione straordinaria elogia gli agentiL'intervento conferma l'attenzione della Polizia Municipale verso il fenomeno del trasporto e dell'abbandono illegale dei rifiuti. Si tratta di comportamenti che possono provocare conseguenze rilevanti per l'ambiente, la salute pubblica e il decoro degli spazi urbani.L'attività di controllo, fanno sapere dal Comune, proseguirà anche nei prossimi giorni attraverso servizi mirati, con l'obiettivo di prevenire e contrastare le violazioni e tutelare il territorio.La Commissione Straordinaria ha espresso il proprio apprezzamento al Corpo della Polizia Municipale per il lavoro svolto quotidianamente, sottolineando l'importanza dell'impegno degli operatori anche nella lotta agli illeciti ambientali e nella difesa della legalità.