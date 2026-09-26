Intesa tra Terzigno e Poggiomarino, sequestrato furgone utilizzato per lo sversamento di rifiuti

Gli occupanti del furgone, secondo quanto ricostruito, si sarebbero accorti della presenza del posto di controllo e avrebbero deciso di abbandonare il mezzo

Un altro mezzo ritenuto riconducibile all'attività di sversamento illecito di rifiuti è stato sequestrato nel corso di un'operazione congiunta condotta dagli agenti delle Polizie Municipali di Terzigno e Poggiomarino e dai militari dell'Esercito Italiano impegnati nel Raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione “Strade Sicure e Terra dei Fuochi”.A comunicare l'esito dell'intervento al sindaco di Terzigno è stato il comandante della Polizia Municipale, Francesco De Rosa. «Sindaco, abbiamo sequestrato un altro mezzo che usavano per scaricare rifiuti», avrebbe riferito il comandante al termine dell'operazione.Gli occupanti del furgone, secondo quanto ricostruito, si sarebbero accorti della presenza del posto di controllo e avrebbero deciso di abbandonare il mezzo, facendo poi perdere le proprie tracce. Il veicolo, però, è stato successivamente individuato e sottoposto a sequestro.Sono ora in corso gli accertamenti per identificare le persone coinvolte e verificare se il furgone possa essere stato utilizzato anche in precedenti episodi di abbandono o smaltimento illecito di rifiuti.La collaborazione tra i ComuniL'intervento si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra Terzigno e Poggiomarino per rafforzare i controlli sul territorio e contrastare il fenomeno degli sversamenti abusivi.Il sindaco di Terzigno ha sottolineato l'importanza di superare i confini amministrativi nella lotta agli illeciti ambientali. «Chi abbandona illegalmente i rifiuti non guarda dove finisce un Comune e ne comincia un altro. Per questo anche noi dobbiamo andare oltre i confini territoriali», ha dichiarato.Proprio con questo obiettivo, insieme alla Commissaria Straordinaria di Poggiomarino Gabriella D'Orso, è stato promosso un protocollo d'intesa tra i due Comuni, finalizzato a mettere in comune uomini e mezzi e rendere più incisiva l'attività di controllo.Il primo cittadino ha quindi rivolto un ringraziamento alla commissaria D'Orso, al comandante della Polizia Municipale di Poggiomarino Carmine Bucciero, al comandante De Rosa, agli agenti impegnati nelle attività e ai militari dell'Esercito.Un riconoscimento è stato rivolto anche al prefetto di Napoli Michele Di Bari, per la collaborazione istituzionale assicurata alle amministrazioni.«Continueremo così: insieme e senza arretrare di un centimetro», ha ribadito il sindaco, sottolineando la volontà di proseguire nei controlli contro l'abbandono illegale dei rifiuti.Il furgone sequestrato rappresenta ora un ulteriore elemento al vaglio degli investigatori, chiamati a verificare la provenienza del mezzo e il suo eventuale utilizzo in altre attività illecite.