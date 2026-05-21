Truffa sulla merce alimentare da 175mila euro, beccati due imprenditori a Poggiomarino

i due uomini avrebbero dovuto ricevere un ulteriore carico di prodotti alimentari del valore di circa 120mila euro

Una presunta truffa internazionale legata al commercio di prodotti alimentari è stata scoperta dalla polizia nell’area vesuviana, dove due uomini di 54 e 56 anni sono stati denunciati con l’accusa di aver orchestrato un sistema fraudolento ai danni di un’azienda estera. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal legale di una società di origine polacca attiva nel settore alimentare, che avrebbe subito il mancato pagamento di diverse forniture per un valore complessivo superiore a 175mila euro.

Gli accertamenti condotti dagli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno permesso di ricostruire un presunto meccanismo basato sull’utilizzo di false referenze commerciali, attraverso il quale sarebbero stati ottenuti ingenti quantitativi di merce destinati a un’azienda dell’area vesuviana. Secondo quanto emerso dalle verifiche investigative, i due uomini avrebbero dovuto ricevere un ulteriore carico di prodotti alimentari del valore di circa 120mila euro nella mattinata di ieri.

Grazie all’attività info-investigativa avviata dalla polizia, gli agenti sono riusciti a individuare e rintracciare i due sospettati prima della conclusione dell’operazione commerciale.

Una volta fermati, entrambi sono stati denunciati per truffa. Gli investigatori stanno ora approfondendo il quadro della vicenda per verificare eventuali ulteriori episodi analoghi e accertare possibili collegamenti con altre operazioni commerciali sospette.