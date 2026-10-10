Donna e bambino bastonati a Poggiomarino, presi padre e figlio di San Giuseppe Vesuviano

Per loro è scattata la denuncia in relazione alle ipotesi di abbandono illecito di rifiuti e aggressione

Un tentativo di documentare uno sversamento illecito di rifiuti si è trasformato in un’aggressione ai danni di una donna e del figlio di 12 anni. È accaduto a Poggiomarino, nella zona di Longola, dove tre uomini sarebbero stati sorpresi mentre scaricavano materiale da un camion. Dopo la denuncia della donna, i carabinieri sono riusciti a identificarli e a denunciarli.La ripresa con il cellulare e l’aggressioneLa scena si è svolta in via Ceraso. La donna, di passaggio in auto con il figlio, avrebbe notato i tre intenti a liberarsi dei rifiuti e avrebbe cercato di convincerli a interrompere lo scarico.Il ragazzo, intanto, aveva iniziato a filmare quanto stava accadendo con il proprio smartphone. La risposta degli uomini sarebbe stata violenta: prima gli insulti e le minacce, poi l’aggressione con un bastone. Durante l’episodio, uno dei tre avrebbe anche sottratto il telefono al dodicenne, nel tentativo di impedire che la registrazione documentasse i fatti.Le immagini delle telecamere portano ai presunti responsabiliLa donna si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Poggiomarino, che hanno avviato gli accertamenti. Le informazioni raccolte sono state incrociate con le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso del camion.Le verifiche hanno permesso ai militari di risalire a tre persone: un uomo di 36 anni e due familiari, padre e figlio, tutti residenti a San Giuseppe Vesuviano. Per loro è scattata la denuncia in relazione alle ipotesi di abbandono illecito di rifiuti e aggressione.In via Ceraso rifiuti abbandonati già nel 2022Un ulteriore elemento è emerso durante gli accertamenti sulla zona interessata dallo sversamento. Consultando l’archivio di un noto motore di ricerca, i carabinieri avrebbero rilevato che via Ceraso presentava tracce della presenza di rifiuti abbandonati indiscriminatamente già nel 2022.Un dato che riporta l’attenzione sul problema dell’abbandono illecito dei rifiuti nell’area di Longola, oltre che sulle conseguenze che possono derivare dai tentativi dei cittadini di segnalare comportamenti irregolari.