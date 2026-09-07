A Poggiomarino torna “Dona un Sorriso”: il 12 settembre una serata tra musica, cabaret e solidarietà

La manifestazione è organizzata dalla Misericordia di Poggiomarino e di Fratres - Donatori di Sangue

È tutto pronto per la 17ª edizione di “Dona un Sorriso – Live Show”, l’iniziativa dedicata alla solidarietà che si terrà sabato 12 settembre 2026, alle ore 20.00, presso l’Area Mercato di Poggiomarino.La manifestazione, organizzata con il coinvolgimento della Misericordia di Poggiomarino e di Fratres – Donatori di Sangue, propone una serata all’insegna dell’intrattenimento, della musica e della partecipazione, con l’obiettivo di regalare momenti di allegria e, allo stesso tempo, sensibilizzare il pubblico sui valori della solidarietà e della donazione.Tra i protagonisti della serata ci sarà Biagio Izzo, uno dei volti più conosciuti della comicità e dello spettacolo italiano, che porterà sul palco il suo talento e la sua inconfondibile ironia.Ad arricchire il programma sarà inoltre lo show cabaret di Antonio Manganiello, mentre la serata vedrà la partecipazione di Don Luigi Merola, parroco e figura particolarmente impegnata sul fronte dell'educazione e della legalità.Non mancheranno la musica e la danza. La manifestazione ospiterà infatti la LocoDance Academy di Antonietta Conza e la Scuola di Musica Ferruccio Busoni, che contribuiranno a rendere ancora più variegato lo spettacolo.A condurre l’evento sarà Carmen Cinglio, chiamata a guidare il pubblico attraverso i diversi momenti della serata.“Dona un Sorriso” si conferma così un appuntamento capace di unire spettacolo e impegno sociale, trasformando una serata di festa in un'occasione concreta per promuovere la cultura della solidarietà. Il messaggio scelto per l’evento sintetizza proprio questo spirito: “Grazie per aver contribuito. Che Iddio te ne renda merito!”L’appuntamento è dunque fissato per sabato 12 settembre alle ore 20.00 all’Area Mercato di Poggiomarino, per una serata nella quale musica, comicità, danza e solidarietà saranno protagoniste.