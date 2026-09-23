Poggiomarino, uomo trovato senza vita in un appartamento

La segnalazione è scattata nella mattinata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale del 118 e il medico legale. Si presume un gesto estremo

Tragedia nella mattinata a Poggiomarino, dove un uomo di 50 anni, di nazionalità ucraina, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento situato in piazza Mazzini, al civico 51.La segnalazione è arrivata intorno alle 10.00 di oggi. Il personale della Stazione dei Carabinieri si è immediatamente recato sul posto per effettuare gli accertamenti del caso.All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e il medico legale, che hanno constatato il decesso.Secondo i primi elementi raccolti, si tratterebbe di un gesto volontario. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica e le circostanze della tragedia.I Carabinieri hanno avviato le indagini e informato l’Autorità Giudiziaria, come previsto dalla procedura.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda. Gli accertamenti proseguono per ricostruire quanto accaduto.