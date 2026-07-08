Poggiomarino in festa, I Gabbiani vincono la rassegna "Giovanni Albano" con Arezzo 29

Un risultato che premia mesi di prove, fatica e amore per il palcoscenico

Standing ovation e premio alla migliore rappresentazione per la Compagnia Teatrale Amatoriale "I Gabbiani" di Poggiomarino. Nella serata di premiazione di ieri, il palco della Struttura Polivalente "Insero" di Caiazzo, nel Casertano, ha incoronato la commedia "Arezzo 29", in scena il 3 luglio con la regia di Walter Genovese.



La motivazione del premio

"Questo premio va per aver saputo conquistare il pubblico dall’inizio alla fine regalando emozioni, sorrisi e momenti di grande teatro! Uno spettacolo nato dalla passione e dal lavoro di squadra e dalla voglia di raccontare una bella storia". Parole che raccontano perfettamente lo spirito dei "Gabbiani": una compagnia che ha saputo far ridere, commuovere e tenere il pubblico incollato alla poltrona dall’inizio alla fine.



Tre giorni di teatro amatoriale al top

La terza Rassegna Teatro Amatoriale "Giovanni Albano", con il patrocinio del Comune di Caiazzo, ha portato il meglio del teatro campano dal 3 al 5 luglio 2026. Dopo il trionfo dei poggiomarinesi, si sono esibite "Inscenaconpassione" con 'O Miedeco d’e Pazze e "La Nuova Compagnia da cortile" con Villa Serena ma non troppo. Assegnati anche i premi per il gradimento del pubblico, la migliore locandina e il "Premio Giovanni Albano" al miglior caratterista.



Un risultato che premia mesi di prove, fatica e amore per il palcoscenico. E che porta il nome di Poggiomarino in alto, grazie a una commedia che ha fatto centro: emozioni, sorrisi e teatro vero.