Al Fondo Nicola Nappo il campo h24 con la Protezione Civile

La partecipazione all'iniziativa della Misericordia di Poggiomarino è completamente gratuita

Anche quest'anno la Misericordia di Poggiomarino organizza un campo scuola dedicato interamente alla Protezione Civile, promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dalla Regione Campania. Come obiettivo i volontari si pongono di promuovere le buone pratiche di protezione civile attraverso la cittadinanza attiva. I destinatari dei progetto sono i giovani dai 14 ai 16 anni (o anche nel 13esimo anno di età) e il campo sarà totalmente gratuito. Non sarà un semplice campo estivo come gli altri.

Nell'organizzazione del campo, i volontari alterneranno momenti ludici e conviviali ad attività formative sulla protezione civile, su attività sanitarie e di antincendio. I ragazzi entreranno nel campo la mattina del 15 luglio ed usciranno il pomeriggio del 16, restando con i volontari H24, mangiando nel campo e dormendo in tenda. L'obiettivo è simulare un vero e proprio campo di protezione civile, simile a quelli che si attivano durante le emergenze.