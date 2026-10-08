Poggiomarino, oggi una pagina di storia con l'inagurazione del primo asilo comunale

Non si tratta soltanto di un edificio nuovo, ma di uno spazio pensato per accogliere, educare e accompagnare i bambini nei loro primi anni di vita

Una giornata destinata a rimanere nella storia di Poggiomarino. Oggi è stato inaugurato il primo asilo comunale della città, un’opera che va ben oltre la realizzazione di una nuova struttura: rappresenta una vera e propria conquista sociale per l’intera comunità.Poggiomarino compie oggi un passo importante verso una città più vicina alle famiglie, ai bambini e ai bisogni concreti dei cittadini. L’apertura del primo asilo comunale segna infatti un momento storico: per la prima volta la città può contare su un servizio educativo comunale dedicato alla prima infanzia.Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il vicecommissario prefettizio Vincenzo Chietti e numerosi rappresentanti della comunità. A rendere ancora più significativo questo momento è stata la benedizione impartita da padre Vincenzo Sirignano, che ha accompagnato simbolicamente l’apertura di questo nuovo spazio dedicato ai più piccoli.Non si tratta soltanto di un edificio nuovo, ma di uno spazio pensato per accogliere, educare e accompagnare i bambini nei loro primi anni di vita, offrendo al tempo stesso un sostegno concreto alle famiglie.Un servizio che guarda al futuroL’inaugurazione di oggi assume quindi un valore che va oltre la semplice consegna di una struttura.Un asilo comunale significa opportunità, inclusione, sostegno alla genitorialità e possibilità di conciliare maggiormente vita familiare e lavoro. Significa soprattutto investire nei bambini e riconoscere che i servizi per la prima infanzia non sono un lusso, ma una componente fondamentale del welfare di una comunità moderna.Per Poggiomarino questa giornata rappresenta dunque un nuovo inizio.Il primo asilo comunale della storia cittadina nasce come luogo destinato ai più piccoli, ma parla anche agli adulti: alle madri e ai padri che chiedono servizi, alle famiglie che hanno bisogno di essere sostenute e a una comunità che guarda con maggiore fiducia al proprio futuro.Oggi Poggiomarino non inaugura soltanto un asilo. Inaugura un’idea di città più attenta alle persone.E proprio per questo, quella di oggi può essere considerata a pieno titolo una conquista sociale: un investimento sui bambini, sulle famiglie e sulle generazioni che verranno.Una giornata da ricordare. Una porta che si apre sull’infanzia e, insieme, sul futuro di Poggiomarino.