L'ARRESTO Reati edilizi a Poggiomarino, deve scontare 7 anni in cella

A disporre l'esecuzione è stata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata

Sette anni, un mese e sei giorni di reclusione: è la pena che un uomo di 66 anni dovrà scontare per una serie di reati commessi nell'arco di diversi anni, alcuni dei quali anche a Poggiomarino. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, con un provvedimento che riunisce le pene relative a più condanne definitive.La vicenda giudiziaria comprende episodi verificatisi tra il 2010 e il 2017, sia nel territorio di Napoli sia nel comune dell'area vesuviana. Tra i reati contestati figurano la violazione di sigilli, le violazioni delle disposizioni in materia edilizia e diversi illeciti contro il patrimonio.Il provvedimento della Procura di Torre AnnunziataA disporre l'esecuzione è stata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, attraverso l'Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti era stato emesso il 22 ottobre scorso.Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno rintracciato il 66enne e dato esecuzione all'ordine di arresto. L'uomo dovrà ora scontare la pena complessiva stabilita dall'autorità giudiziaria.I fatti contestati anche nel territorio di PoggiomarinoPer il territorio di Poggiomarino, l'aspetto centrale della vicenda è il riferimento a una parte dei reati commessi nel comune tra il 2010 e il 2017. Le condanne riguardano violazioni in ambito edilizio, inosservanza dei sigilli apposti dall'autorità e reati contro il patrimonio.Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui singoli episodi né sulle specifiche vicende che hanno portato alle condanne. L'esecuzione del provvedimento rappresenta la fase conclusiva del percorso giudiziario relativo alle pene che sono state riunite nel calcolo complessivo.