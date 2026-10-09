Striscioni di protesta dei tifosi dell’Asd Poggiomarino: «Stadio e dignità»

La squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza, è costretta a disputare le gare casalinghe lontano da casa

La mancanza di uno stadio torna al centro del dibattito cittadino. A Poggiomarino sono apparsi alcuni striscioni di protesta affissi dai tifosi dell’Asd Poggiomarino, squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza, per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale su una questione che da tempo pesa sul mondo sportivo locale.Il messaggio è diretto e punta il dito contro la politica cittadina, chiamata a fare i conti con l’assenza di una struttura sportiva che possa ospitare le partite della squadra. Sulla parete campeggia la scritta: «Amministrazione assente, politica dormiente, senza stadio, senza dignità. Asd Poggiomarino, unica realtà di questa città!»Parole forti, che esprimono il malcontento della tifoseria e riportano in primo piano una situazione che coinvolge non soltanto la società calcistica, ma anche il legame tra la squadra e il territorio.L’Asd Poggiomarino, impegnata in un campionato importante come quello di Eccellenza, è infatti costretta a disputare le proprie gare casalinghe fuori dai confini cittadini, non potendo contare su uno stadio a disposizione. Una condizione che priva i tifosi della possibilità di sostenere la squadra nella propria città e rende più difficile consolidare quel rapporto tra sport, comunità e identità locale che accompagna da sempre il calcio dilettantistico.La protesta degli ultras e dei sostenitori punta dunque a sollecitare risposte concrete sul futuro delle infrastrutture sportive. Al centro della contestazione c’è il ruolo della politica comunale, alla quale viene chiesto di affrontare la questione e individuare una soluzione per restituire a Poggiomarino un impianto in cui la squadra possa giocare davanti al proprio pubblico.La vicenda riapre così una domanda che va oltre il risultato sportivo della domenica: quale futuro può avere il calcio cittadino senza una casa in cui giocare? Per i tifosi, la questione non riguarda soltanto il campo, ma anche il riconoscimento del valore sociale della squadra e del suo ruolo nella vita della comunità.Gli striscioni rappresentano, in questo senso, un segnale di protesta e un appello rivolto agli amministratori. La richiesta è chiara: superare l’attuale situazione e fare in modo che l’Asd Poggiomarino possa tornare a disputare le proprie partite casalinghe nella propria città, davanti ai suoi tifosi.