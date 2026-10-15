A Poggiomarino apre il secondo asilo nido comunale

È stato inaugurato questa mattina il nido “Alberto Manzi”, allestito all’interno della scuola media Falcone

Poggiomarino amplia la propria offerta di servizi per l’infanzia con l’apertura del secondo asilo nido comunale. È stato inaugurato questa mattina il nido “Alberto Manzi”, allestito all’interno della scuola media Falcone, con una partecipazione significativa da parte delle famiglie e dei cittadini interessati alla nuova struttura.Al taglio del nastro hanno preso parte la cooperativa Future Training, che si occuperà della gestione del servizio, la commissaria prefettizia Gabriella D’Orso, il parroco padre Vincenzo Sirignano e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo I Capoluogo, Antonietta Ottaiano.Un momento importante per la comunità locale, soprattutto per le famiglie con bambini piccoli che cercano servizi educativi e spazi dedicati alla prima infanzia sul territorio.Oltre cento persone presenti all’inaugurazioneL’apertura del nuovo asilo ha richiamato oltre cento persone. Numerosi genitori e cittadini si sono presentati per conoscere da vicino la struttura, raccogliere informazioni sulle modalità di iscrizione dei bambini e comprendere come sarà organizzato il servizio.L’interesse registrato durante la mattinata testimonia l’attenzione delle famiglie verso una realtà educativa pensata per accogliere i più piccoli e offrire un supporto concreto nella gestione della vita quotidiana.A ricevere i presenti c’erano le dipendenti della cooperativa Future Training, tra cui educatrici e ausiliarie, che hanno accolto il pubblico e fornito le prime informazioni sulla nuova struttura.Il nido “Alberto Manzi” all’interno della scuola FalconeIl nuovo asilo comunale si trova negli spazi della scuola media Falcone e porta il nome di Alberto Manzi, figura nota per il suo impegno nel campo dell’educazione e dell’insegnamento e che negli anni '60 dalla televisione insegnò a scrivere a migliaia di italiani con "Non è mai troppo tardi".Con questa inaugurazione, Poggiomarino aggiunge un secondo servizio comunale dedicato alla prima infanzia, ampliando le opportunità a disposizione dei nuclei familiari.La presenza di un asilo nido rappresenta un punto di riferimento per i genitori che hanno bisogno di conciliare gli impegni lavorativi e familiari con un percorso educativo adeguato alle esigenze dei bambini nei primi anni di vita.Istituzioni, scuola e cooperativa insieme per il servizioLa cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e della comunità religiosa, insieme alla cooperativa incaricata della gestione.La presenza della commissaria prefettizia Gabriella D’Orso ha accompagnato l’avvio ufficiale della struttura, mentre la dirigente scolastica Antonietta Ottaiano ha partecipato all’iniziativa insieme a padre Vincenzo Sirignano.Fondamentale sarà ora la fase di avvio delle attività, con le famiglie interessate chiamate a informarsi sulle procedure di iscrizione e sulle modalità di funzionamento del nido.