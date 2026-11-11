HACKER RUSSI Allarme bomba, evacuato anche il Comune di Poggiomarino

Dipendenti e utenti hanno lasciato temporaneamente gli uffici per consentire lo svolgimento delle verifiche

Non soltanto scuole e istituti scolastici: l'allarme bomba che sta attraversando l'Italia ha coinvolto anche gli uffici pubblici. A Poggiomarino la segnalazione ha raggiunto il municipio di piazza De Marinis, dove è stato necessario far uscire tutte le persone presenti e interrompere le attività della sede centrale del Comune.L'evacuazione è scattata nella mattinata, in un contesto segnato da numerose minacce analoghe arrivate a istituti scolastici di diverse città. Dipendenti e utenti hanno lasciato temporaneamente gli uffici per consentire lo svolgimento delle verifiche e tutelare la sicurezza di chi si trovava all'interno dell'edificio.Una mattinata di segnalazioni in tutta ItaliaL'episodio si inserisce nel quadro delle numerose minacce arrivate nelle stesse ore a centinaia di scuole italiane, con evacuazioni e controlli in diverse città. Anche in Campania si sono registrati diversi casi, tra cui quelli che hanno interessato istituti scolastici di Napoli e della provincia.Tra le ipotesi circolate sull'origine delle comunicazioni figura quella di un possibile coinvolgimento di hacker russi. Al momento, tuttavia, non risultano elementi che consentano di attribuire con certezza la provenienza degli allarmi o di individuare eventuali responsabili.Municipio evacuato, accertamenti in corsoA Poggiomarino la segnalazione ha quindi esteso l'emergenza anche agli uffici pubblici. L'evacuazione della sede di piazza De Marinis ha comportato lo stop temporaneo ai servizi e alle attività ospitate nell'edificio.Saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire la natura della minaccia e a stabilire quando sarà possibile riprendere regolarmente il lavoro negli uffici comunali.