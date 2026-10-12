Cade da una scala al cimitero di Poggiomarino, è in coma

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire le fasi dell’incidente

Grave incidente sul lavoro nel cimitero comunale di Poggiomarino, dove un operaio è rimasto seriamente ferito durante un’operazione di tumulazione. L’uomo, un 58enne residente a Scafati, sarebbe caduto da una scala mentre era impegnato nelle attività all’interno di una cappella privata.La caduta, avvenuta da un’altezza stimata di circa tre metri, gli avrebbe provocato un violento trauma alla testa e diverse fratture. Le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato necessario il trasferimento urgente in ospedale.La caduta durante i lavori nella cappella privataL’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mentre l’uomo stava partecipando a una tumulazione. Per cause ancora da accertare, il 58enne avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala, precipitando al suolo da un’altezza di circa tre metri.L’impatto gli avrebbe causato lesioni importanti, tra cui un trauma cranico e varie fratture. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire le fasi dell’incidente.Il ricovero all’Ospedale del Mare: è in pericolo di vitaDopo l’incidente, il lavoratore è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in coma e in pericolo di vita.Le sue condizioni restano estremamente gravi. Il quadro clinico è legato alle lesioni riportate nella caduta, mentre il personale sanitario continua a prestargli le cure necessarie.Indagini dei carabinieri sull’incidenteSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.L’episodio riporta l’attenzione sui rischi connessi alle attività lavorative svolte in quota, anche in contesti come quelli cimiteriali. Per il momento, le cause dell’incidente restano da accertare e gli approfondimenti dei carabinieri proseguono per fare piena luce sulla vicenda.