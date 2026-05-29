Borrelli denuncia: "Auto dei vigili di Poggiomarino avvistata continuamente al Vomero"

«Se quanto denunciato da questa esponente delle forze dell’ordine dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte a un episodio di una gravità inaudita»

Una segnalazione riguardante il presunto utilizzo improprio di un veicolo di servizio della Polizia Locale del Comune di Poggiomarino è stata trasmessa al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto verifiche sulla vicenda. Secondo quanto riferito nella denuncia, presentata da un’agente comunale, un’autovettura in dotazione al comando di Polizia Municipale sarebbe stata avvistata più volte a Napoli, nel quartiere Vomero, a notevole distanza dal territorio di competenza del Comune vesuviano. A corredo della segnalazione sarebbe stata fornita anche un’immagine che mostrerebbe una Jeep di servizio in transito nei pressi di via Gian Lorenzo Bernini.

La segnalante sostiene che il mezzo verrebbe utilizzato con frequenza per spostamenti fuori dal territorio comunale, circostanza che, se confermata, richiederebbe accertamenti sulla legittimità delle missioni effettuate e sulle eventuali autorizzazioni rilasciate. Al momento, tuttavia, le circostanze riportate risultano oggetto di verifica e non sono state accertate dalle autorità competenti.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto al comando della Polizia Locale e all’amministrazione comunale di Poggiomarino - attualmente la commissione straordinaria - di effettuare controlli sui fogli di servizio e sugli eventuali sistemi di tracciamento del veicolo per ricostruire gli spostamenti effettuati e verificarne le motivazioni.

«Se quanto denunciato da questa esponente delle forze dell’ordine dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte a un episodio di una gravità inaudita, un vero e proprio schiaffo a chi lavora con onestà. Mentre la stragrande maggioranza degli agenti della Polizia Locale svolge quotidianamente turni impegnativi e garantisce servizi essenziali per la collettività, non è tollerabile che possano verificarsi utilizzi impropri di mezzi e risorse pubbliche. Chiediamo una formale verifica dei fogli di servizio e dei sistemi GPS del veicolo in questione. Vogliamo sapere chi ha autorizzato questi spostamenti, per quali motivi l’auto si trovasse al Vomero e chi ci fosse a bordo. Su questa vicenda esigiamo la massima chiarezza e, qualora venissero accertati abusi, sanzioni disciplinari esemplari per i responsabili».

L’obiettivo delle verifiche richieste è accertare se gli spostamenti siano stati effettuati nell’ambito di attività istituzionali regolarmente autorizzate oppure se vi siano state eventuali irregolarità nell’utilizzo del mezzo di servizio. Eventuali responsabilità potranno essere definite soltanto all’esito degli accertamenti che saranno svolti dagli organi competenti.