Imprenditore di Poggiomarino scomparso: l'Antimafia ferma quattro persone

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, delle ipotesi di morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, l'imprenditore di Poggiomarino di 58 anni di cui non si hanno più notizie dal 9 febbraio scorso. Nella mattinata di oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito quattro provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le persone raggiunte dal provvedimento sono gravemente indiziate, secondo l'impianto accusatorio della Procura, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso. Gli indagati devono inoltre rispondere, a vario titolo, delle ipotesi di morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere.

La scomparsa il 9 febbraio

L'imprenditore, residente a Somma Vesuviana ma poggiomarinese a tutti gli effetti, era scomparso il 9 febbraio 2026. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli ultimi movimenti dell'uomo sarebbero stati registrati nel territorio di Terzigno, dove si sarebbe verificato l'episodio al centro dell'inchiesta.

La denuncia della scomparsa era stata presentata dai familiari, facendo scattare una vasta attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Le ricerche sul territorio

Nelle settimane successive alla sparizione, i militari dell'Arma, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato numerose operazioni di ricerca in diverse aree del territorio vesuviano. In alcuni siti sono stati utilizzati anche mezzi meccanici e ruspe per scandagliare terreni e zone ritenute di interesse investigativo.

Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di raccogliere elementi tali da portare all'emissione dei quattro fermi eseguiti oggi.

L'inchiesta resta aperta e gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto all'imprenditore e per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Al momento, il corpo di Francesco Vorraro non è stato ritrovato.