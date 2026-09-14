Spinge a terra e scippa donna incinta a Poggiomarino, preso dai carabinieri

I militari lo hanno inseguito e bloccato, ferite lievi per la vittima

È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 40 anni responsabile di uno scippo avvenuto in pieno giorno a Poggiomarino. La vittima è una donna incinta che, durante l’aggressione, è stata strattonata e fatta cadere a terra prima che il malvivente le strappasse la borsa. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno, in via Principe di Piemonte, dunque in centro ed in un momento della giornata caratterizzato dalla presenza di numerose persone e dal normale movimento delle attività cittadine.La donna seguita a piedi e poi aggreditaSecondo la ricostruzione effettuata dai militari, il 40enne ha seguito la donna mentre percorreva la strada. Dopo averla raggiunta, l’ha strattonata con violenza, provocandone la caduta. A quel punto ha strappato la borsa per poi tentare di allontanarsi rapidamente. Una scena che, fortunatamente, non è sfuggita a una pattuglia dei carabinieri della stazione locale che in quel momento si trovava in transito nella zona. I militari sono intervenuti immediatamente, mettendosi all’inseguimento del 40enne e riuscendo a bloccarlo nonostante il tentativo di fuga.La borsa restituita alla vittimaDopo aver fermato l’uomo, i carabinieri hanno proceduto con tutti gli accertamenti previsti, ricostruendo quanto accaduto e identificando l'autore dello scippo. La borsa è stata recuperata e restituita alla donna. La vittima, a causa della caduta, ha riportato alcune lesioni lievi. Le conseguenze fisiche, secondo quanto riferito, non sarebbero state gravi e la donna sarebbe comunque in buone condizioni. Un intervento, quello dei carabinieri di Poggiomarino, che ha consentito di evitare che l'aggressore riuscisse a far perdere le proprie tracce e di restituire rapidamente alla vittima quanto le era stato sottratto.Il 40enne trasferito nel carcere di PoggiorealeAl termine degli accertamenti, la posizione dell’uomo è stata sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Per il 40enne è scattato l’arresto e successivamente è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.L'intervento della pattugliaParticolare rilievo viene dato anche alla tempestività dell’intervento dei carabinieri. L’aggressione, avvenuta in una strada cittadina e in pieno giorno, è stata infatti notata direttamente dalla pattuglia in perlustrazione del territorio, consentendo ai militari di intervenire in pochi istanti.Nonostante il tentativo del 40enne di allontanarsi, i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, procedendo quindi all’identificazione e agli accertamenti necessari. Un intervento che ha permesso non solo di assicurare lo scippatore alla giustizia, ma anche di recuperare la borsa e riconsegnarla alla vittima.