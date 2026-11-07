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L'OPERAZIONE

Poggiomarino, i carabinieri stanano e arrestano latitante vicino alla camorra

L’uomo era ricercato dopo essere evaso dalla misura degli arresti domiciliari

A cura di Redazione
07 novembre 2026 22:08
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Poggiomarino, i carabinieri stanano e arrestano latitante vicino alla camorra - foto generata da IA
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Poggiomarino
Cronaca
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Importante operazione dei Carabinieri della Stazione di Poggiomarino, che nel pomeriggio odierno hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo classe 1987, pregiudicato e ritenuto affiliato a un’organizzazione criminale di stampo camorristico operante nel Comune di San Martino Valle Caudina.

L’uomo era ricercato dopo essere evaso dalla misura degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto in provincia di Caserta.

Grazie all’attività di ricerca e controllo del territorio, i Carabinieri di Poggiomarino sono riusciti a individuare il soggetto all’interno di un’abitazione nel comune vesuviano, facendo scattare l’intervento che ha portato alla sua cattura.

Un’operazione che evidenzia l’importanza della costante presenza dell’Arma sul territorio e dell’attività svolta quotidianamente dai militari della Stazione di Poggiomarino nel contrasto alla criminalità e nella ricerca di persone che si sottraggono ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Dopo essere stato accompagnato per le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli-Secondigliano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento conferma il ruolo fondamentale delle Stazioni dei Carabinieri nel presidio della sicurezza locale, attraverso un’attenta attività di controllo, prevenzione e contrasto all’illegalità.

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