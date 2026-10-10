Sversano rifiuti a Longola, poi bastonano mamma e figlio 12enne

A Poggiomarino il ragazzino ha preso lo smartphone e ha iniziato a filmare quanto stava accadendo, nel tentativo di documentare la scena

Ha cercato di impedire che una strada diventasse una discarica abusiva, ma il suo intervento si è trasformato in un’aggressione. È accaduto a Poggiomarino, in località Longola, dove una donna di 36 anni e il figlio dodicenne sarebbero stati insultati, minacciati e colpiti con un bastone da tre uomini sorpresi mentre scaricavano rifiuti da un autocarro.Il tentativo di fermare lo scaricoLa vicenda si è verificata in via Ceraso. La donna stava transitando in auto insieme al figlio quando ha notato i tre uomini intenti a liberarsi del materiale trasportato sul mezzo. Ha quindi deciso di fermarsi e chiedere loro di interrompere immediatamente lo sversamento.Nel frattempo, il dodicenne ha preso lo smartphone e ha iniziato a filmare quanto stava accadendo, nel tentativo di documentare la scena. La reazione dei tre sarebbe stata violenta: dopo una serie di insulti e minacce, gli uomini avrebbero aggredito madre e figlio utilizzando un bastone.Durante l’episodio, al ragazzino sarebbe stato anche sottratto il telefono con cui stava effettuando la ripresa.Le indagini dei carabinieriSull’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Poggiomarino, che hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili. Le informazioni raccolte e le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso dell’autocarro si sono rivelate determinanti per ricostruire gli spostamenti del mezzo.Gli investigatori sono così riusciti a risalire ai tre uomini, che sono stati denunciati. Restano da chiarire tutti gli aspetti dell’aggressione e dello sversamento illecito di rifiuti.