Accanto a Longola, crescono le adesioni dopo i due incendi

Domani delle 17 l'iniziativa di Terramare 3000

Dopo i due incendi che, nel giro di pochi giorni, hanno devastato il parco archeologico di Longola a Poggiomarino, distruggendo strutture in legno, aree didattiche, spazi di accoglienza e giochi per bambini, il territorio si mobilita per rilanciare uno dei più importanti siti archeologici della Campania. Domani alle 17.30 il parco ospiterà un'iniziativa aperta alla cittadinanza che unirà istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della cultura con l'obiettivo di esprimere vicinanza al sito e avviare un percorso condiviso per la sua rinascita. L'appuntamento coinciderà con l'evento conclusivo dell'Archeofestival, la rassegna promossa da Terramare 3000 dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale campano.



All'incontro prenderanno parte numerose realtà associative – oltre cinquanta quelle che hanno già aderito – insieme a esponenti delle istituzioni e della società civile. Tra i partecipanti è annunciata anche la presenza del magistrato Henry John Woodcock.



L'iniziativa punta non solo a manifestare solidarietà dopo i gravi danni subiti dal parco, ma anche ad avviare una riflessione sul futuro dell'area archeologica e sulle azioni necessarie per restituire al territorio un luogo simbolo della sua storia e della sua identità.



Parallelamente, Terramare 3000 ha promosso la campagna "Una frase per Longola", invitando artisti, giornalisti, scrittori, studiosi, amministratori e cittadini a inviare un messaggio di sostegno. I contributi raccolti saranno esposti in una mostra pubblica che accompagnerà le iniziative dedicate alla ricostruzione e al rilancio del parco archeologico, trasformando la solidarietà in un segno concreto di partecipazione collettiva.