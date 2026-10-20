“La prevenzione è vita”: a Poggiomarino un convegno dedicato alla salute delle donne

Esperti del settore sanitario, della nutrizione e dello sport si confronteranno sull’importanza della prevenzione

La prevenzione come strumento fondamentale per tutelare la salute, promuovere la consapevolezza e diffondere una corretta cultura del benessere. È questo il messaggio al centro del convegno “La prevenzione è vita”, promosso dalla F.I.D.A.P.A. – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Sezione di Poggiomarino, in programma sabato 24 ottobre 2026, alle ore 9:30, presso la Congrega dell’Immacolata, in via De Marinis, a Poggiomarino.L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che mette al centro la salute, con particolare attenzione alla prevenzione e all’importanza di adottare comportamenti consapevoli per il proprio benessere. Informarsi, sottoporsi ai controlli consigliati dagli specialisti e riconoscere il valore della diagnosi precoce rappresentano, infatti, strumenti essenziali per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide legate alla salute.Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Assunta Cangianello, presidente della F.I.D.A.P.A. – Sezione di Poggiomarino. A moderare i lavori sarà Angela Romano, segretaria di sezione, che accompagnerà il confronto tra i relatori e il pubblico.Il programma prevede gli interventi di professionisti provenienti da diversi ambiti, con l’obiettivo di offrire una visione multidisciplinare della prevenzione.Tra i relatori figurano il dott. Vincenzo Giordano, direttore sanitario dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; la dott.ssa Speranza Anna Iervolino, dirigente medico in Ginecologia e Ostetricia presso l’AORN di Caserta; la dott.ssa Daniela Biserni, farmacista, biologa e nutrizionista; la dott.ssa Francesca Merenda, coordinatrice regionale Sport e Salute Campania; e la prof.ssa Luisa Varriale, ordinaria di Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie (DiSEGIM) dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.La presenza di competenze differenti consentirà di affrontare il tema della prevenzione da prospettive complementari: dalla salute e dalla diagnosi precoce alla ginecologia, dall’alimentazione agli stili di vita attivi, fino al ruolo delle organizzazioni nella promozione del benessere collettivo.All’iniziativa parteciperà anche Agnese Serrapica, con un contributo dedicato al sostegno della ricerca attraverso l’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Un richiamo ulteriore al valore della ricerca scientifica e all’importanza di sostenere concretamente il lavoro di chi opera per migliorare le possibilità di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche.Il convegno gode del coinvolgimento di realtà istituzionali e sanitarie, tra cui il Comune di Poggiomarino, l’AORN Caserta, AIRC, Sport e Salute e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, come indicato nella locandina dell’evento.L’appuntamento rappresenta un’occasione di incontro e approfondimento aperta alla comunità, per rafforzare la consapevolezza che la prevenzione non è soltanto un atto medico, ma un percorso che coinvolge informazione, responsabilità individuale, ricerca e partecipazione collettiva.“La prevenzione è vita” è dunque molto più di un titolo: è un invito a prendersi cura di sé, a non rimandare i controlli e a riconoscere nella conoscenza uno strumento prezioso per proteggere la propria salute e quella degli altri.Una mattinata di confronto e sensibilizzazione che conferma il valore delle iniziative territoriali capaci di mettere in rete professionisti, istituzioni e cittadini, trasformando l’informazione in un’opportunità concreta di crescita e consapevolezza.