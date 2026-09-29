La Fenice scende in campo per “Zucche, Sport e Tradizione” a Poggiomarino

L’appuntamento è per il 10 ottobre in Piazza IV Novembre

Una giornata all’insegna dello sport, delle tradizioni, della creatività e della condivisione. È questo lo spirito di “Zucche, Sport e Tradizione”, l’iniziativa in programma il 10 ottobre, dalle 16 alle 22, in Piazza IV Novembre a Poggiomarino, pensata per riunire grandi e piccoli nel cuore della comunità. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche La Fenice Club A.S.D., che porterà in piazza la propria esperienza sportiva con un momento dedicato alla pallavolo, contribuendo a rendere la manifestazione un’occasione di incontro e partecipazione attraverso lo sport e i suoi valori.



Il programma sarà ricco e variegato. Nel corso del pomeriggio sarà possibile partecipare al laboratorio “Dipingi la Zia Zucca”, dedicato alla creatività dei più piccoli, e assistere al laboratorio e alla dimostrazione di cartapesta, riscoprendo una tradizione artigianale capace di unire manualità e fantasia.



Non mancheranno inoltre le attività sportive, con il basket della Polisportiva Poggiomarino A.S.D. accanto alla pallavolo de La Fenice, e momenti di animazione pensati per coinvolgere persone di tutte le età.



Particolare attenzione sarà riservata anche al territorio e ai suoi prodotti. Saranno infatti presentate le coltivazioni realizzate a Longola nell’Orto Sociale, mentre in serata sarà possibile partecipare a una degustazione dedicata alla zucca, protagonista dell’intera manifestazione a cura di Eden Banqueting.



A completare il programma sarà lo spettacolo del Sorrentino Show, con musica, intrattenimento e divertimento per accompagnare il pubblico fino alla conclusione della serata.



L’evento è ideato da Vivi Longola e realizzato con la collaborazione di La Fenice Club A.S.D., Polisportiva Poggiomarino A.S.D., Il Carro, Anteas Poggiomarino Anni Ruggenti e Sorrentino Show.



“Zucche, Sport e Tradizione” sarà così un momento dedicato alla comunità, capace di mettere insieme generazioni e interessi diversi attraverso sport, cultura, sapori, creatività e spettacolo. Un appuntamento in cui Piazza IV Novembre diventerà luogo di incontro e condivisione, valorizzando al tempo stesso le tradizioni e le realtà associative del territorio.



L’appuntamento è per il 10 ottobre in Piazza IV Novembre a Poggiomarino, per vivere insieme una giornata tra tradizione, territorio, sport e divertimento, con La Fenice pronta a scendere in campo e a partecipare a una festa dedicata all’intera comunità.