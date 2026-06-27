Auto a fuoco tra Poggiomarino e Boscoreale, imprenditore resta ustionato

Il conducente, noto concessionario di San Giuseppe Vesuviano, è riuscito ad evitare il peggio

Attimi di paura nella serata di ieri lungo la strada tra Poggiomarino e Boscoreale, all'altezza del portone di Boccapianola, dove una Fiat Panda ibrida ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente, l'imprenditore Vincenzo Casillo, titolare dell'omonima concessionaria di auto di San Giuseppe Vesuviano, è rimasto ferito riportando diverse ustioni. Secondo il racconto dello stesso Casillo, tutto sarebbe iniziato con una scintilla proveniente dalla batteria del sistema ibrido. Pochi istanti dopo, una fiammata avrebbe invaso l'abitacolo mentre tentava di fermare il veicolo in sicurezza. La situazione è stata resa ancora più critica dal fatto che una delle portiere si sarebbe bloccata, costringendolo a uscire dall'auto utilizzando quella opposta. Il veicolo di proprietà della concessionaria non era tra l'altro assicurato contro furti ed incendi.



«C'è stata una scintilla dalla batteria elettrica e subito dopo una fiammata all'interno dell'abitacolo mentre cercavo di accostare. La portiera era bloccata e sono riuscito a mettermi in salvo aprendo quella dal lato passeggero», ha raccontato l'imprenditore ancora sotto choc per quanto accaduto.



L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto, alle braccia e alle gambe, oltre a bruciature ai capelli. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e, dopo le medicazioni, è stato dimesso: proseguirà il percorso di cura a domicilio.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le cause dell'incendio. Naturalmente è una vicenda che avrà conseguenze legali per la possibile tragedia.