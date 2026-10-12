Auto si ribalta sul passaggio a livello a Poggiomarino, ferita 22enne e treni fermi

La posizione del veicolo ha reso necessario interrompere la circolazione ferroviaria, impedendo il regolare transito dei convogli lungo la tratta interessata

Incidente stradale nella mattinata lungo la linea ferroviaria della Circumvesuviana, dove il ribaltamento di un’automobile ha provocato lo stop temporaneo dei treni sulla tratta Poggiomarino-Striano-Sarno.Protagonista dell’episodio una giovane di 22 anni che, mentre si trovava alla guida della propria Lancia Y, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto si è ribaltata, terminando la propria corsa su un fianco e occupando il passaggio a livello della linea gestita dall’EAV.Auto sui binari, interrotta la circolazione ferroviariaLa posizione del veicolo ha reso necessario interrompere la circolazione ferroviaria, impedendo il regolare transito dei convogli lungo la tratta interessata. Lo stop è durato circa un’ora, con conseguenti disagi per il servizio.Una volta completate le operazioni necessarie e liberato il passaggio a livello, la circolazione è stata ripristinata ed è tornata regolare.La giovane soccorsa dal 118Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente. La ragazza ha riportato alcune escoriazioni ed è stata medicata direttamente sul posto. Non risulta in pericolo di vita.Restano da chiarire le circostanze che hanno portato la ventiduenne a perdere il controllo della vettura e a ribaltarsi in prossimità della linea ferroviaria.Accertamenti affidati ai carabinieriGli accertamenti sull’incidente sono affidati ai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a stabilire le cause del ribaltamento.L’episodio si è concluso senza conseguenze fatali per la conducente, ma ha comportato un’interruzione temporanea del servizio ferroviario, tornato operativo dopo circa sessanta minuti.