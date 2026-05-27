Tragico incidente a Poggiomarino, muore un ragazzo di 22 anni

La moto è finita contro un palo dell’illuminazione Enel

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Poggiomarino, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro mentre era alla guida del proprio motociclo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – identificato con le iniziali G.S. – stava percorrendo via Tortorelle in direzione di via Iervolino. Per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza del civico 212 avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. La moto è finita contro un palo dell’illuminazione Enel e, dopo l’impatto, ha proseguito la sua corsa per alcuni metri, terminando poi sul margine della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al giovane centauro, apparso da subito in condizioni critiche. Il 24enne è stato quindi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. Nonostante i tentativi dei sanitari, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Poggiomarino, che hanno effettuato i rilievi tecnici e fotografici per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti hanno inoltre acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero risultare determinanti per chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo.

Dell’episodio è stata informata l’Autorità Giudiziaria, che valuterà gli ulteriori accertamenti del caso.