Donna cammina sui binari e blocca la linea per Poggiomarino

L'episodio ha provocato inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con un treno rimasto fermo lungo la tratta tra Boscotrecase e Torre Annunziata

Momenti di paura questa mattina lungo la linea della Circumvesuviana, dove una donna si è posizionata sui binari poco prima della stazione di Boscotrecase, costringendo un convoglio diretto a Poggiomarino a interrompere la propria corsa.La situazione avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il macchinista, però, si sarebbe accorto della presenza della donna con sufficiente anticipo ed è riuscito a frenare il treno, evitando l'impatto. Il convoglio si è quindi arrestato prima di raggiungerla.L'episodio ha provocato inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con un treno rimasto fermo lungo la tratta tra Boscotrecase e Torre Annunziata e le corse che hanno subito un rallentamento per quasi un'ora.Donna in stato di confusione, intervengono i carabinieriDopo l'arresto del convoglio, il personale Eav presente nella zona ha raggiunto la donna e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Gli operatori avrebbero avviato un primo dialogo con la donna, apparsa in evidente stato di confusione.La priorità è stata quella di allontanarla dai binari e mettere in sicurezza la tratta, evitando che potesse verificarsi un ulteriore pericolo per lei o per i convogli in transito.Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri, che hanno preso in consegna la donna e l'hanno accompagnata verso la stazione di Boscotrecase.L'intervento ha consentito di riportare progressivamente la situazione sotto controllo e di avviare le procedure necessarie per consentire la ripresa della circolazione.Passeggeri fermi sul treno per diversi minutiNel frattempo, a bordo del convoglio diretto a Poggiomarino erano presenti decine di passeggeri. Il treno è rimasto fermo sui binari per diversi minuti, in attesa che la situazione venisse risolta e che fosse garantita nuovamente la sicurezza della linea.La scena, insolita e particolarmente preoccupante, non è passata inosservata. Alcuni passeggeri hanno immortalato quanto stava accadendo con i propri telefoni cellulari e diverse immagini e testimonianze hanno iniziato a circolare sui social network.Per chi si trovava a bordo, sono stati momenti di apprensione, soprattutto per la consapevolezza che la presenza di una persona sui binari avrebbe potuto provocare un incidente dalle conseguenze gravissime.Dopo le verifiche del personale e delle forze dell'ordine, la circolazione ferroviaria è stata progressivamente ripristinata e le corse hanno ripreso a viaggiare regolarmente.Resta da chiarire cosa abbia spinto la donna a raggiungere i binari e a fermarsi proprio lungo il percorso del treno. Al momento, le informazioni disponibili fanno riferimento a uno stato di evidente confusione, mentre saranno gli eventuali ulteriori accertamenti a chiarire le circostanze dell'episodio.