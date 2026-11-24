DIPLOMIFICI Sequestri in 14 scuole tra Ottaviano, Poggiomarino e Boscoreale

Il meccanismo, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, prevedeva il rilascio di diplomi scolastici dietro il pagamento di somme di denaro

Un presunto sistema illecito per il rilascio di diplomi scolastici senza aver frequentato neppure un giorno di lezione e per la certificazione di rapporti di lavoro falsi, finalizzati a ottenere punteggi nelle graduatorie della scuola pubblica. È quanto ipotizzato dalla Procura della Repubblica nell’ambito di un’indagine che ha portato al sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 32 persone.Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su decreto emesso dalla Procura. Le persone coinvolte sono sottoposte a indagini per complessivi 46 reati, che sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2025.Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, comprendono l’associazione per delinquere, la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e in certificati o autorizzazioni amministrative, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e l’autoriciclaggio.Il presunto sistema dei diplomi senza frequenzaL’attività investigativa, coordinata dalla Procura ed eseguita dalle Fiamme Gialle oplontine, sarebbe partita dall’analisi di alcune anomalie relative alle posizioni lavorative del personale non docente e al numero degli studenti di un istituto scolastico paritario di Boscoreale. Gli accertamenti avrebbero riguardato anche la genuinità dei titoli di studio rilasciati dalla scuola.I successivi approfondimenti avrebbero consentito di individuare, secondo la ricostruzione degli investigatori, un sistema illecito organizzato e diffuso, che sarebbe stato riconducibile a componenti della stessa famiglia.Il meccanismo, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, prevedeva il rilascio di diplomi scolastici dietro il pagamento di somme di denaro. Gli studenti, provenienti da diverse zone d’Italia, avrebbero potuto ottenere il titolo e superare gli esami di Stato senza aver mai frequentato le lezioni.La stima riportata nella nota della Procura parla di circa 5.900 diplomi rilasciati nell’arco dell’ultimo quadriennio.Società e istituti paritari, il ruolo dei falsi rapporti di lavoroPer portare avanti l’attività, gli indagati avrebbero costituito nel tempo diverse società, che si sarebbero succedute nella gestione degli istituti scolastici paritari coinvolti. Le nuove realtà imprenditoriali avrebbero progressivamente ottenuto l’accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrando quando i precedenti istituti perdevano i requisiti necessari per mantenere la parità scolastica.Un altro filone dell’inchiesta riguarda la presunta certificazione di rapporti di lavoro non veritieri, riferiti sia al personale docente sia a quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).Tali attestazioni, secondo gli inquirenti, sarebbero state utilizzate per consentire agli interessati di maturare indebitamente punteggi da inserire nelle rispettive graduatorie di merito della scuola pubblica.Sequestrati 6,9 milioni e un’auto da 168mila euroIl decreto ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme ritenute profitto dei reati contestati. L’importo complessivo ammonta a 6.937.663 euro, pari a quasi 7 milioni.Sotto sequestro è finita anche un’autovettura di grossa cilindrata, intestata a uno degli istituti scolastici menzionati nell’indagine. Il veicolo, del valore stimato di 168mila euro, sarebbe stato acquistato, secondo la ricostruzione investigativa, utilizzando i proventi delle condotte illecite.La Procura ha spiegato che il provvedimento è stato adottato con urgenza per impedire che la libera disponibilità degli istituti paritari coinvolti e dei locali utilizzati per le presunte attività didattiche fittizie potesse consentire la prosecuzione del sistema. In particolare, gli investigatori avrebbero ravvisato il rischio di un ulteriore rilascio di migliaia di diplomi attraverso l'avvio di nuovi corsi scolastici ritenuti fittizi.Indagini preliminari e presunzione di innocenzaLa Procura precisa che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Il decreto di sequestro preventivo, emesso in via d’urgenza, dovrà essere sottoposto alla convalida del giudice per le indagini preliminari e potrà essere impugnato davanti al Tribunale del Riesame.Resta fermo il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza: le persone sottoposte a indagine potranno essere considerate colpevoli dei reati contestati soltanto in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.