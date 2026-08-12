Poggiomarino, tir sprofonda nell’asfalto dopo il temporale

Il tratto interessato dal passaggio del tir era stato recentemente interessato dalla posa del nuovo asfalto

Un tir è rimasto bloccato dopo essere sprofondato con le ruote nella sede stradale a Poggiomarino, in un tratto di viale Manzoni interessato da mesi da importanti lavori infrastrutturali. L'episodio si è verificato dopo il violento temporale che nel pomeriggio ha colpito l'area, provocando allagamenti e diversi disagi. Il mezzo pesante è finito in un tratto di carreggiata recentemente asfaltato, ma ancora interessato da interventi di completamento e rifinitura. Il cedimento del manto stradale ha fatto sprofondare il tir, rendendo necessario l'intervento delle autorità e la chiusura della strada.Il cedimento dopo il temporaleA provocare il cedimento potrebbe essere stata la forte quantità d'acqua caduta in poco tempo. Le piogge intense hanno interessato diverse zone del territorio e, a Poggiomarino, hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione.Il punto in cui è avvenuto l'incidente si trova proprio lungo viale Manzoni, un'arteria che da circa un anno è interessata da lavori legati alla mitigazione del rischio idraulico e alla realizzazione e sistemazione di sottoservizi, tra cui gli impianti del gas metano e la fibra.Il tratto interessato dal passaggio del tir era stato recentemente interessato dalla posa del nuovo asfalto, ma i lavori non erano ancora completamente terminati.Strada nuovamente chiusaSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno dovuto nuovamente disporre la chiusura dell'arteria per consentire le operazioni necessarie e mettere in sicurezza la zona.La chiusura rischia di creare ulteriori disagi dopo mesi particolarmente complicati per la viabilità locale. Viale Manzoni, infatti, era rimasto a lungo completamente interdetto al traffico proprio a causa dei lavori.Nelle ultime settimane la situazione era finalmente migliorata, con la riapertura parziale della strada che aveva consentito di ripristinare almeno uno dei collegamenti verso la Statale 268 dei Paesi Vesuviani.Il cedimento provocato dal passaggio del mezzo pesante riporta però nuovamente l'arteria in una situazione di emergenza, proprio mentre i residenti avevano iniziato a beneficiare della parziale riapertura.Accertamenti sul manto stradaleOra sarà necessario verificare le condizioni del tratto di carreggiata e comprendere le cause del cedimento. I tecnici dovranno accertare se l'acqua caduta durante il temporale abbia contribuito a compromettere il terreno sottostante oppure se il problema possa essere collegato alla particolare conformazione del tratto ancora interessato dai lavori.