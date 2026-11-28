L'INCIDENTE Poggiomarino-Boscoreale, scooter contro camion: c'è un ferito

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le circostanze che hanno portato allo scontro

Violento impatto tra uno scooter e un camion nella tarda mattinata, al confine tra Poggiomarino e Boscoreale. L’incidente è avvenuto in prossimità dell’uscita della Statale 268 dei Paesi Vesuviani, all’altezza di via Passanti Flocco.A scontrarsi sono stati un ciclomotore, sul quale viaggiava un giovane della zona, e un mezzo pesante che trasportava scarti di natura agricola. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, sbalzato a terra e rimasto sull’asfalto dopo la collisione.Soccorsi e strada chiusa per i rilieviLe prime informazioni sulle condizioni del ferito parlano di un trasferimento in codice rosso. Al momento, tuttavia, non sarebbe in imminente pericolo di vita. Restano riservati ulteriori dettagli sulle sue condizioni e sull’intervento dei sanitari.Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura di via Passanti Flocco per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi necessari e la messa in sicurezza dell’area.Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le circostanze che hanno portato allo scontro tra il mezzo a due ruote e il camion. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle eventuali responsabilità.