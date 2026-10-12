Zucche, sapori d’autunno, sport e tradizione: Poggiomarino si ritrova in piazza

Un risultato reso possibile anche grazie al prezioso contributo delle associazioni Vivi Longola, Il Carro, La Fenice Club A.S.D., Polisportiva Poggiomarino, Anteas e Sorrentino Show

Piazza IV Novembre a Poggiomarino si è trasformata in un luogo di incontro, sorrisi e partecipazione, accogliendo famiglie, bambini, atleti e cittadini che hanno contribuito a rendere "Zucche, Sport e Tradizione" un autentico momento di comunità. Una giornata all’insegna dello sport, delle tradizioni locali e della voglia di stare insieme, che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e condivisione.Nonostante il cambio di programma reso necessario dalle condizioni meteorologiche, l’iniziativa si è svolta con successo, dimostrando come la collaborazione, l’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini siano ingredienti fondamentali per valorizzare il territorio e rendere vive le sue piazze.Un risultato reso possibile anche grazie al prezioso contributo delle associazioni Vivi Longola, Il Carro, La Fenice Club A.S.D., Polisportiva Poggiomarino, Anteas e Sorrentino Show, che, con il loro impegno e la loro presenza, hanno dato vita a una giornata ricca di attività, occasioni di incontro e momenti dedicati allo sport e alla tradizione.A rendere ancora più speciale la serata è stata la degustazione offerta da Eden Banqueting, che ha deliziato i presenti con un gustoso piatto di pasta con zucca e salsiccia, portando in piazza i sapori genuini della tradizione e regalando un ulteriore momento di convivialità.Gli organizzatori hanno ringraziato i cittadini di Poggiomarino, le famiglie, gli atleti, le associazioni e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, confermando ancora una volta quanto sia importante fare rete per costruire occasioni di aggregazione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità."L’obiettivo è continuare a vivere le nostre piazze, riscoprirle come luoghi di incontro e condivisione e prenderci cura degli spazi che appartengono a tutti. La grande partecipazione registrata rappresenta uno stimolo a proseguire su questa strada, promuovendo nuove iniziative capaci di unire le persone, valorizzare le realtà associative locali e rendere Poggiomarino sempre più viva e partecipata", commentano le associazioni promotrici dell'appuntamento autunnale.Una giornata che lascia il segno e conferma che, quando una comunità si ritrova e collabora, anche una piazza può diventare il cuore pulsante di un intero territorio.