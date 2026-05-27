Entusiasmo e fair play a Poggiomarino, successo per la prima “Fenix School Volley Cup”

La manifestazione si è distinta non solo per il livello tecnico delle gare, ma soprattutto per il forte valore educativo e sociale

Una giornata di sport autentico, emozioni e grande partecipazione ha acceso l’entusiasmo di studenti, docenti e famiglie in occasione delle finali della prima edizione della “Fenix School Volley Cup”, il torneo scolastico di pallavolo maschile e femminile che ha coinvolto gli istituti del territorio in un clima di sana competizione e condivisione. Tra applausi, tifo e tanto spirito di squadra, i giovani atleti si sono sfidati sul parquet regalando incontri intensi e spettacolari, dimostrando che lo sport scolastico può essere un potente strumento di crescita, inclusione e aggregazione.

Nel torneo maschile a conquistare il gradino più alto del podio è stato l’Istituto Comprensivo Edoardo De Filippo, protagonista di un percorso brillante culminato nella vittoria finale. Secondo posto per l’I.C. Terzo Circolo Ceschielli, mentre il terzo gradino del podio è andato all’I.C. Amendola De Amicis. Quarta posizione per l’I.C. I° Capoluogo – Plesso Giovanni Falcone.

Grande equilibrio ed emozioni anche nella competizione femminile, dove a trionfare è stato l’I.C. Amendola De Amicis, seguito dall’I.C. Edoardo De Filippo. Terzo posto per l’I.C. I° Capoluogo – Plesso Giovanni Falcone, mentre l’I.C. Terzo Circolo Ceccherelli ha chiuso al quarto posto dopo una prova ricca di impegno e determinazione.

La manifestazione si è distinta non solo per il livello tecnico delle gare, ma soprattutto per il forte valore educativo e sociale. Fondamentale il contributo dei dirigenti scolastici dei quattro istituti coinvolti, ringraziati dagli organizzatori per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica Antonietta Ottaiano dell’I.C. Primo Capoluogo di Poggiomarino, presente durante l’evento.

Determinante anche il lavoro dei docenti, dei collaboratori scolastici e di tutto lo staff organizzativo, che con passione e disponibilità hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

Ma il cuore pulsante della giornata sono stati soprattutto i ragazzi e le ragazze scesi in campo: con entusiasmo, sacrificio e rispetto reciproco hanno incarnato i valori più autentici dello sport, trasformando il torneo in una vera festa della scuola e della comunità.

Un plauso speciale è andato inoltre allo staff della Fenice Club ASD, protagonista di un intenso lavoro organizzativo dentro e fuori dal campo, e agli sponsor insieme agli arbitri federali della FIPAV Campania, il cui supporto ha reso possibile la realizzazione dell’evento.

La “Fenix School Volley Cup” si candida così a diventare un appuntamento fisso per il territorio: un progetto capace di unire sport, scuola e valori, mettendo al centro i giovani e il loro futuro.