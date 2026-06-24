Quando lo sport diventa lezione di vita, a Poggiomarino il Trofeo Sant’Antonio celebra i valori dei giovani

«Un evento pensato per i ragazzi, prima ancora che per il risultato sportivo»

Quando il risultato passa in secondo piano e a vincere sono i valori dello sport. È questa l’immagine più bella lasciata dal 1° Trofeo Sant’Antonio Credo nello Sport Città di Poggiomarino, manifestazione promossa dall’Associazione La Fenice, che ha trasformato il campo da gioco in un luogo di incontro, crescita e condivisione per decine di giovani pallavolisti. Una giornata che ha saputo unire competizione, entusiasmo e soprattutto partecipazione, coinvolgendo oltre 80 atleti delle categorie Under 17 maschile e femminile, appartenenti a tre società sportive del territorio.«Un evento pensato per i ragazzi, prima ancora che per il risultato sportivo» è lo spirito che ha guidato l’organizzazione del torneo, fortemente voluto e promosso dall’Associazione La Fenice, impegnata nella diffusione della cultura sportiva giovanile. Fin dall’inizio della manifestazione, il clima è stato quello delle grandi occasioni, fatto di incoraggiamenti, applausi e rispetto reciproco.

Accanto agli atleti, protagonisti assoluti della giornata, hanno avuto un ruolo fondamentale famiglie, allenatori, dirigenti, arbitri e volontari, che con impegno e passione hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’iniziativa. Circa venti le persone coinvolte nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.«Lo sport è un linguaggio universale che educa, unisce e accompagna i giovani nella crescita», è uno dei principi alla base del progetto de La Fenice, che ha trovato piena espressione nel Trofeo Sant’Antonio. Il torneo non è stato soltanto una competizione, ma un momento formativo e di condivisione. In una fascia d’età delicata come quella dell’adolescenza, ogni partita è diventata occasione per imparare il valore del rispetto delle regole, della collaborazione, della gestione delle emozioni e dell’accettazione del risultato. Particolarmente significativa è stata anche la presenza delle famiglie, che hanno sostenuto i ragazzi con entusiasmo e discrezione, contribuendo a creare un clima sereno e partecipato.Durante la giornata i partecipanti hanno vissuto un momento di relax e socialità presso lo Sporting Club, che ha accolto atleti e accompagnatori tra piscina, giochi e attività all’aria aperta. Un’occasione preziosa per rafforzare legami e condividere l’esperienza oltre il campo da gioco.

La cerimonia di premiazione ha rappresentato il momento conclusivo della manifestazione. Tutti gli atleti hanno ricevuto una medaglia ricordo, mentre le società partecipanti sono state premiate con coppe e attestati di partecipazione. Il trofeo della prima edizione è stato conquistato dalla GIS Ottaviano, al termine di una giornata all’insegna della sana competizione e del fair play. «Ogni ragazzo che scende in campo è un piccolo grande atleta, ma soprattutto una persona in crescita» è il messaggio degli organizzatori che ha accompagnato l’evento, sottolineando la centralità del percorso educativo oltre quello sportivo.Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Polisportiva Palmese, alla GIS Ottaviano e a tutta la famiglia de La Fenice Club ASD, che hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita della manifestazione. Il 1° Trofeo Sant’Antonio – Credo nello Sport si chiude così con un bilancio estremamente positivo, lasciando in eredità non solo una classifica, ma soprattutto emozioni, relazioni e valori condivisi. Perché le vittorie passano, ma ciò che resta davvero è la crescita dei ragazzi e il ricordo di una giornata in cui lo sport è stato, ancora una volta, scuola di vita.